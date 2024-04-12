Ход капитального ремонта школы № 13 проверили в Барнауле

Подрядчик приступил к работе с 18 марта

12 апреля 2024, 08:55, ИА Амител

Здание школы № 13 / Фото: пресс-служба мэрии

Капитальный ремонт школы № 13 проверили в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Объект посетил заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, а также представители городского комитета по образованию, подрядной организации и строительного контроля.

Подрядчик начал работы по капитальному ремонту 18 марта.

"На данный момент в школе завершили демонтажные работы. Сделаны необходимые работы по ремонту чердачного перекрытия, а сейчас подрядная организация приступила к монтажу потолков на первом и втором этажах здания", – рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль.

На оснащение обновленной школы направят 3,6 млн рублей. Сейчас власти заключают контракт на поставку мебели и оборудования.