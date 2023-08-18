"Ходили битком". Директор речпорта о том, что происходит с речным судоходством в крае

А также сколько стоит купить новый теплоход и какие остались рейсы

18 августа 2023, 09:45, ИА Амител

В советское время речное судоходство на Алтае было хорошо развито. Из Барнаула можно было доплыть (нет-нет, правильно говорить – дойти) до немалого количества сел в регионе, а то и до Горного Алтая и Новосибирска. С развитием наземного транспорта спрос существенно упал. Но многие речные "дороги" продолжают действовать. Насколько активно и за счет чего? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал (и показал) генеральный директор ООО "Барнаульский речной порт" Александр Крук.

Кто в "Переговорке"



Александр Крук родился 12 августа 1958 года в Красноярском крае. В 1980 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности "судовождение на внутренних водных путях". С 1981-го по 2000-й работал в разных должностях в Западно-Сибирском речном пароходстве. В 2001-2009 годах занимал должность гендиректора сначала в Бийском речном порту, потом в Барнаульском речном порту. В 2009 году назначен гендиректором Западно-Сибирского речного пароходства. С 2013 по сегодняшний день – гендиректор ООО "Барнаульский речной порт".

02:34 А вы знали, что речпорт – это частное предприятие?

03:16 "Вода у нас оформлена". О том, что осталось от некогда крупной организации и как на нее повлиял снос здания речного порта.

04:22 Александр Крук надеется, что на месте старого здания все же возведут какой-то объект для речного транспорта.

05:13 "В советское время было и флота больше, и линий больше, но меньше дорог". Какие рейсы сейчас действуют по реке. И есть ли еще грузовые перевозки.

07:20 Кстати, раньше по реке можно было добраться даже до Телецкого озера и Новосибирска. Суда ходили битком.

07:50 Это прибыльный бизнес?

08:56 "Мы – сезонники". О том, что у речпорта тоже есть проблемы с кадрами.

10:50 "У нас три "Москвы". Александр Крук рассказывает, сколько у компании судов, насколько они старые и сколько стоят новые. (Спойлер: сумма довольно внушительная.)

13:49 Много лет назад на судах за сезон перевозили более 1 млн человек. А сколько сегодня?

14:56 "Пассажиры били стекла". Собеседник вспоминает об одном большом шторме.

17:11 И еще немного о том, сколько стоят суда, а также билеты на речную прогулку.

18:31 На этих судах стоят двигатели барнаульского производства. А есть ли проблемы с импортозамещением?