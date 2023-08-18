"Ходили битком". Директор речпорта о том, что происходит с речным судоходством в крае
А также сколько стоит купить новый теплоход и какие остались рейсы
18 августа 2023, 09:45, ИА Амител
В советское время речное судоходство на Алтае было хорошо развито. Из Барнаула можно было доплыть (нет-нет, правильно говорить – дойти) до немалого количества сел в регионе, а то и до Горного Алтая и Новосибирска. С развитием наземного транспорта спрос существенно упал. Но многие речные "дороги" продолжают действовать. Насколько активно и за счет чего? Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал (и показал) генеральный директор ООО "Барнаульский речной порт" Александр Крук.
Кто в "Переговорке"
Александр Крук родился 12 августа 1958 года в Красноярском крае. В 1980 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности "судовождение на внутренних водных путях". С 1981-го по 2000-й работал в разных должностях в Западно-Сибирском речном пароходстве. В 2001-2009 годах занимал должность гендиректора сначала в Бийском речном порту, потом в Барнаульском речном порту. В 2009 году назначен гендиректором Западно-Сибирского речного пароходства. С 2013 по сегодняшний день – гендиректор ООО "Барнаульский речной порт".
02:34 А вы знали, что речпорт – это частное предприятие?
03:16 "Вода у нас оформлена". О том, что осталось от некогда крупной организации и как на нее повлиял снос здания речного порта.
04:22 Александр Крук надеется, что на месте старого здания все же возведут какой-то объект для речного транспорта.
05:13 "В советское время было и флота больше, и линий больше, но меньше дорог". Какие рейсы сейчас действуют по реке. И есть ли еще грузовые перевозки.
07:20 Кстати, раньше по реке можно было добраться даже до Телецкого озера и Новосибирска. Суда ходили битком.
07:50 Это прибыльный бизнес?
08:56 "Мы – сезонники". О том, что у речпорта тоже есть проблемы с кадрами.
10:50 "У нас три "Москвы". Александр Крук рассказывает, сколько у компании судов, насколько они старые и сколько стоят новые. (Спойлер: сумма довольно внушительная.)
13:49 Много лет назад на судах за сезон перевозили более 1 млн человек. А сколько сегодня?
14:56 "Пассажиры били стекла". Собеседник вспоминает об одном большом шторме.
17:11 И еще немного о том, сколько стоят суда, а также билеты на речную прогулку.
18:31 На этих судах стоят двигатели барнаульского производства. А есть ли проблемы с импортозамещением?
10:30:16 18-08-2023
Эта отрасль ,как и все другие,показывает какое истинное "развитие" мы имеем на данный момент.Речвокзал и тот снесли за ненадобностью.А в советские времена каталась тьма народа по реке ,и не на дачи а на отдых ,по рыбалкам и пр.И билеты стоили копейки.
11:20:06 18-08-2023
Афиноген (10:30:16 18-08-2023) Эта отрасль ,как и все другие,показывает какое истинное "раз... А сейчас есть круглогодичные дороги с асфальтовым покрытием, благодаря которым можно в любое время добраться куда угодно. Речной транспорт и развит был раньше по причине того, что ни моста нового не было, ни дорог в той стороне никаких не было. А грузовые речные перевозки и сейчас здравствуют, и даже увеличиваются.
11:47:55 18-08-2023
Гость (11:20:06 18-08-2023) А сейчас есть круглогодичные дороги с асфальтовым покрытием,... Ага,всё у нас кругом растёт и увеличивается,как говорится,всё прекрасно и удивительно-если напиться предварительно.
13:21:53 18-08-2023
Афиноген (11:47:55 18-08-2023) Ага,всё у нас кругом растёт и увеличивается,как говорится,вс... Феня, ты дурак? Тебе русским языком объяснили: речной пассажирский транспорт - ущербный. Он может работать только в сезон судоходства. В Сибири это май, 3 летних месяца и сентябрь, остальное время - лёд. У нас не Венеция и не Петербург, чтобы туристов по городским каналам катать, аудитория - только жители отдалённых деревень. А зачем им речной пассажирский транспорт если круглогодично можно дешевле и комфортнее добраться по автодорогам?
15:04:32 18-08-2023
Гость (13:21:53 18-08-2023) Феня, ты дурак? Тебе русским языком объяснили: речной пассаж... Да я бы согласился ,с тобою,"умницей",но у нас и автотранспорт для деревень тоже убыточный-нету сообщения во многих местах,а в советское время было.И речтранспорт ,несмотря на свою убыточность тоже был тогда.О людях то малость думали-не о том как украсть ,а о том как жизнь улучшить и облегчить.У нас много чего оказалось неожиданно убыточным для людей,больницы вон по районам "пооптимизировали" -тоже невыгодные ,да ,я ,так понимаю ,и все мы ,народ,тоже убыточны для этого режима.Наверно выгодно только чинуш разводить в непомерных масштабах,да бюджет на них тратить.
11:27:35 18-08-2023
Афиноген (10:30:16 18-08-2023) Эта отрасль ,как и все другие,показывает какое истинное "раз... Да, в чём-то Вы правы, однако надо уточнить- в те прекрасные (без шуток) времена машина для поездок на дачу, да ещё и для рыбалок внедорожник типа Нивы или Москвича-415/416 или 407 или те же ЛуАЗ или ЛиАЗ - огромная редкость, вот и был спрос. Ну, а насчёт дешевизны... билет от Барнаула до Калиновки на ПТшке стоил 45 копеек, а на "Заре" - аж 1 руб. 45 коп. Доехать туда же впятером на автомобиле - 50 км = 5 л. бензина по 20 коп./литр (93й)=1 рубль. 5*1,45= 7,25. В 7 с лишком раз дороже... И это при том, что пассажирские перевозки дотировались...
11:51:25 18-08-2023
Гость (11:27:35 18-08-2023) Да, в чём-то Вы правы, однако надо уточнить- в те прекрасные... А не жирно ли на "Заре"?Любишь скорость и комфорт -плати за это.А насчёт пяти литров на 50км,это нереально ,там ведь не магистраль.
12:07:11 18-08-2023
Афиноген (11:51:25 18-08-2023) А не жирно ли на "Заре"?Любишь скорость и комфорт -плати за ... Совершенно реально, на ВАЗ-21011, 1 час в пути. Поэтому и сравнгиваю с "Зарёй", которая эти 21 км. по воде проходила за 45 минут, а не за 2 часа, как ПТ... позднее "Москва" ха 1 час 45 минут. Время- деньги.
12:53:13 18-08-2023
Гость (12:07:11 18-08-2023) Совершенно реально, на ВАЗ-21011, 1 час в пути. Поэтому и ср... И ,что ,за час езды на ВАЗ впятером всего 5 литров бензина?Где это видано?
12:58:59 18-08-2023
Афиноген (10:30:16 18-08-2023) Эта отрасль ,как и все другие,показывает какое истинное "раз... Ага, у них машин просто не было. И мост ещё новый не построили. Вот вынужденно и катались на теплоходах. А щас до Бобровки по трассе минут тридцать ехать, ну сорок пять на газели. А на теплоходе - два часа. А потом ещё с причала топай до дома пару-тройку км. Вот и вся история с ненужностью теплохода, который щас за поездку человек двадцать везёт, если это не прогулочный рейс, а простой до деревни, а солярки сжигает тонны. И в чем выгода?
13:28:50 18-08-2023
Гость (12:58:59 18-08-2023) Ага, у них машин просто не было. И мост ещё новый не построи... Да ,согласен,сейчас ,с вводом моста и дорог,в районе города может и нерентабельна такая поездка.Но есть ведь более удалённые и малодоступные места.Допустим в сторону Бийска,или раньше ездили в Кокуйское на "Ракете".Попробуй доберись туда на машине.Я думаю отказываться от речного транспорта на основании его нерентабельности преждевременно.Почему то в Москве ,Петербурге,с развитым транспортом ,речтранспорт используется вовсю и не собираются его ликвидировать а наоборот развивают.Почему то там другая стратегия.
13:55:14 18-08-2023
Афиноген (13:28:50 18-08-2023) Да ,согласен,сейчас ,с вводом моста и дорог,в районе города ... В Москве, Питере за счет туризма речной транспорт живет. А в Барнауле нет столько туристов. Да и куда их особо катать здесь? В деревни?
10:41:25 18-08-2023
Капитат Крук :D
10:47:29 18-08-2023
"Ходили битком"... А щас к чинушек, от продажи речного порта, карманы битком.
11:22:05 18-08-2023
Гость (10:47:29 18-08-2023) "Ходили битком"... А щас к чинушек, от продажи речного порта... Ты пересчитал? И от продажи какого речного ПОРТА? Может здания речного ВОКЗАЛА? Так это две большие разницы. И деньги уплачены были в бюджет города. Ну это так, ради соблюдения истины я вам уточняю.
12:55:26 18-08-2023
Гость (11:22:05 18-08-2023) Гость (10:47:29 18-08-2023) "Ходили битком"... А щас к... Вообще, в частные руки речвркзал ушел лет 20 назад. Нынешний собственник далеко не первый и купил здание, которое снёс, тоже не у первых, а пятых, что ли собственников. Так что деньги от него вообще у кузбасских угольщиков осели, которые там раньше свою контору держали
13:38:46 18-08-2023
Гость (11:22:05 18-08-2023) Гость (10:47:29 18-08-2023) "Ходили битком"... А щас к... А что ты так разволновался ???
12:45:04 18-08-2023
Так понятно, что машин стало в десять раз больше, вот и загибаются речники. В 80 годы на теплоходе в Кучук плавали, дорого 3 часа. Сейчас 1,5 часа на машине.
13:06:53 18-08-2023
Правильно он говорит, дороги в тот же Горный Алтай в советское время были отвратительными. И АЗС не везде найдешь, поэтому бензин с собой на всякий случай наливали в канистру про запас. Помню я этот экстрим прекрасно.
14:53:08 18-08-2023
Афиноген (12:53:13 18-08-2023) И ,что ,за час езды на ВАЗ впятером всего 5 литров бензина?Г... Час езды со скоростью 50 км./ч на расстояние 50 км. Расход на 100 км. пути паспортный ВАЗ-21011 сам посмотришь, или как всегда, лень?
15:15:03 18-08-2023
Гость (14:53:08 18-08-2023) Час езды со скоростью 50 км./ч на расстояние 50 км. Расход н... Это паспортный расход,а дорога тогда туда какая была?Ты десятку туда без разговора сжигал.
11:17:08 19-08-2023
Любые пассажирские перевозки не должны быть на самоокупаемости, государство заинтересовано в доступности сервиса гражданам и должно участвовать в его развитии и популизации общественного транспорта независимо городской это блоховоз или междугородний аэроплан. Довели до великого бреда с этой капитализацией(
13:34:21 19-08-2023
Гость (11:20:06 18-08-2023) А сейчас есть круглогодичные дороги с асфальтовым покрытием,... Как на машине доехать до о. Невестинский или до остановки речного трамвая Юбилейная. Нынче к реке, чтобы отдохнуть, на машине трудно добраться, речной флот не используется.