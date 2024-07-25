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Хоккеист из Новосибирска делит с бывшим клубом коньки за 80 тысяч рублей

"Сибсельмаш" требует их вернуть, но спортсмен уверяет, что покупал их на собственные деньги

25 июля 2024, 22:45, ИА Амител

Кирилл Кузьмин / Фото: "КП-Новосибирск"
Кирилл Кузьмин / Фото: "КП-Новосибирск"

Бывший полузащитник новосибирского хоккейного клуба "Сибсельмаш" Кирилл Кузьмин делит с клубом коньки за 80 тысяч рублей. Как сообщает "КП-Новосибирск", компания требует их вернуть, однако спортсмен уверяет, что покупал их на собственные деньги.

По его словам, весной 2023 года его старые коньки развалились. Тогда он попросил руководство клуба их заменить. Однако денег у команды не оказалось, и Кузьмин купил за свой счет. Дальнейшая ситуация вызвала у Кирилла недоумение.

"Мне на подпись принесли документы, что якобы клуб оплатил 80 тысяч, и какой-то непонятный чек. Сказали, чтобы я подписал, иначе вообще никакой компенсации не получу. Я подписал, но вместо 80 тысяч клуб компенсировал 50 тысяч", – рассказал он.

Кузьмин доиграл сезон, а история более не всплывала. Спортсмен не стал разбираться с этим, однако когда начал уходить, то с него потребовали вернуть коньки. Или заплатить 80 тысяч рублей. Сам Кузьмин заявил, что если и готов компенсировать, то не более половины стоимости – 25 тысяч рублей. При необходимости он готов идти в суд.

"В прошлых коньках я играл четыре года, потому что меня все в них устраивало. Поменял я их, только когда они совсем развалились. И с этими коньками я уже год, к ним привык, не хочу их отдавать", – сказал хоккеист.

Кузьмин ушел в клуб из Казани. В "Сибсельмаше" заявили, что ведут с новой командой новосибирского хоккеиста переговоры и разбираются в ситуации.

Новосибирская область Спорт

Комментарии 4

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RUSSKIY

01:52:36 26-07-2024

Ещё бы трусы поделили.

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ДМВ

07:30:06 26-07-2024

RUSSKIY (01:52:36 26-07-2024) Ещё бы трусы поделили.... Это к пловцам, бегунам, да футболистам

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Гость

09:08:43 26-07-2024

Ну это не удивительно после санкций цена на хоккейную экипировку взлетела до таких небес, что хоккеисты выкупают сломанные клюшки на авито или прямо во дворцах спорта и потом приносят тренеру типа сломалась - давай новую. Им дают новую а свою старую целую они продают.

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Элен без ребят

12:41:21 26-07-2024

Гость (09:08:43 26-07-2024) Ну это не удивительно после санкций цена на хоккейную экипир... да и до санкций она дешевизной не отличалась. хоккей всегда был очень дорогим видом спорта.

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