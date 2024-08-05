Хоккеист клуба КХЛ пополнил состав "Динамо-Алтая"

Прошлый сезон Угольников отыграл за подмосковный "Витязь"

05 августа 2024, 20:59, ИА Амител

Игорь Угольников / Фото: "Динамо-Алтай"

Хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пополнил состав "Динамо-Алтая". Как сообщает пресс-служба команды, в ее расположение прибыл нападающий владивостокского "Адмирала" Игорь Угольников.

Угольников родился 2 марта 1997 года в Нижнекамске. Является воспитанником местного "Нефтехимика". Ранее выступал за ряд клубов ВХЛ и КХЛ. Среди них – пермский "Молот-Прикамье", самарский ЦСК ВВС, "Спутник" из Нижнего Тагила, пензенский "Дизель", альметьевский "Нефтяник", "Зауралье" из Кургана. Также в сезоне 2022/2023 нападающий становился чемпионом Беларуси в составе клуба "Металлург – Жлобин".

Прошлый сезон Угольников отыграл в КХЛ за подмосковный "Витязь". Он провел за "богатырей" 47 матчей, в которых набрал восемь очков по системе "гол плюс пас" (4+4).