Хоккеист клуба КХЛ пополнил состав "Динамо-Алтая"
Прошлый сезон Угольников отыграл за подмосковный "Витязь"
05 августа 2024, 20:59, ИА Амител
Хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пополнил состав "Динамо-Алтая". Как сообщает пресс-служба команды, в ее расположение прибыл нападающий владивостокского "Адмирала" Игорь Угольников.
Угольников родился 2 марта 1997 года в Нижнекамске. Является воспитанником местного "Нефтехимика". Ранее выступал за ряд клубов ВХЛ и КХЛ. Среди них – пермский "Молот-Прикамье", самарский ЦСК ВВС, "Спутник" из Нижнего Тагила, пензенский "Дизель", альметьевский "Нефтяник", "Зауралье" из Кургана. Также в сезоне 2022/2023 нападающий становился чемпионом Беларуси в составе клуба "Металлург – Жлобин".
Прошлый сезон Угольников отыграл в КХЛ за подмосковный "Витязь". Он провел за "богатырей" 47 матчей, в которых набрал восемь очков по системе "гол плюс пас" (4+4).
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