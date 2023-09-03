Хоккеисты "Динамо-Алтай" проиграли "Омским Крыльям"

Вторую игру чемпионата "Динамо-Алтай" проведет дома 7 сентября против новокузнецкого "Металлурга"

03 сентября 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на выезде проиграли "Омским Крыльям". Стартовый матч чемпионата ВХЛ состоялся сегодня и завершился поражением барнаульцев с результатом 5:8.

По ходу встречи алтайские хоккеисты уступали с разгромным счетом 1:8 и лишь в концовке игры сумели немного сократить отставание, забросив в ворота омичей четыре шайбы.

Авторами голов у "Динамо-Алтая" стали Антон Савельев, Никита Клещенко, Герман Шапорев, Андрей Караваев и Никита Сироткин.

Таким образом, первый после 17-летнего перерыва матч барнаульцев в подэлитном дивизионе отечественного хоккея завершился неудачей команды Дмитрия Пархоменко. Вторую игру чемпионата "Динамо-Алтай" проведет дома 7 сентября против новокузнецкого "Металлурга".