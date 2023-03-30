Хоккеисты "Динамо Алтай" проиграли в Саратове

Основное время игры игры не выявило победителя – 2:2, но уже через дополнительных 20 секунд исход обернулся не в пользу барнаульских спортсменов

30 марта 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" в упорной борьбе уступили в Саратове. Шестой матч полуфинальной серии Кубка Федерации против "Кристалла" состоялся вечером 29 марта на домашней площадке волжан.

Основное время игры не выявило победителя – 2:2.

В составе барнаульцев заброшенными шайбами отметились Булат Байкеев и Даниил Глухарёв. В итоге командам пришлось определять сильнейшего в двадцатиминутном овертайме до первой заброшенной шайбы. И уже через 20 секунд дополнительного времени гол в ворота алтайских хоккеистов забил нападающий саратовцев Дмитрий Кормилов. 3:2 – трудная победа "Кристалла".

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся – 3:3.

Теперь финалист Кубка Федерации определится в седьмом матче. Он состоится на льду барнаульской "Титов-Арены" в субботу, 1 апреля. Матч начнётся в 17:00.

В другом полуфинале Кубка самарский ЦСК ВВС после пяти матчей выигрывает серию у "Челнов" из Набережных Челнов 3:2. Шестая встреча команд состоится сегодня, 30 марта, в Набережных Челнах.