Хоккеисты "Динамо-Алтай" третий раз подряд победили саратовский "Кристалл"

Впереди у команд четвёртая встреча

28 января 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ХК "Динамо-Алтай" на своём льду одержал разгромную победу над саратовским "Кристаллом". Третья встреча команд в рамках очередного тура первенства ВХЛ состоялась сегодня, 28 января, в барнаульской "Титов-Арене" и завершилась со счётом 9:1 в пользу алтайских хоккеистов.

Барнаульцы уверенно начали игру и уже в первом периоде четыре раза поразили ворота гостей. Саратовцы сумели ответить лишь одним точным броском. Авторами голов в команде Артемия Лакизы стали Андрей Соколов, Булат Байкеев, Денис Лудцев и Артём Гончаров.

Во втором и третьем периодах барнаульцы забросили в ворота "Кристалла" ещё пять безответных шайб усилиями Андрея Локтева, Гафара Сатарова, Константина Сафонова и тех же Байкеева и Лудцева.

В итоге разгромная победа – 9:1.

В двух первых матчах серии 25 и 26 января динамовцы Алтая также праздновали победу с результатами 5:4 и 7:0. Сейчас барнаульцы занимают четвёртое место в турнирной таблице. Завтра, 29 января, "Динамо-Алтай" и "Кристалл" проведут четвёртый матч серии.

Игра вновь пройдёт в "Титов-Арене" и начнётся в 17:00.