Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли на своей площадке

Игра завершилась со счетом 3:0

23 декабря 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" выиграли у "Ростова" на своей площадке. Матч чемпионата ВХЛ состоялся 23 декабря на льду барнаульской "Титов-Арены".

В первом периоде барнаульцы повели 2:0 после точных бросков Ивана Сапунова и Даниила Тютчева. Во второй двадцатиминутке зрители голов не увидели, а в заключительном периоде победную точку поставил Виктор Комаров – 3:0.

Команда Дмитрия Пархоменко занимает 21-е место из 29 участников чемпионата. Ростовчане на 27-й строке.

Следующий матч "Динамо-Алтай" вновь проведет на своем льду 25 декабря. В гости к барнаульцам приедет воронежский "Буран", занимающий 10-е место.