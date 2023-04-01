Хоккеисты "Динамо-Алтай" вышли в финал Кубка Федерации

Матч против саратовского "Кристалла" состоялся в барнаульской "Титов-Арене"

01 апреля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на своём льду одержали трудную победу над саратовским "Кристаллом" и вышли в финал Кубка Федерации.

Седьмой матч полуфинальной серии турнира состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победную шайбу в команде Артемия Лакизы незадолго до первого перерыва забил Даниил Глухарёв с передачи Булата Байкеева.

Таким образом, барнаульцы выиграли серию – 4:3, и теперь в финале Кубка Федерации встретятся с самарским ЦСК ВВС.

Финальная серия также продлится до четырёх побед одной из команд. Первые матчи состоятся 8 и 9 апреля на домашней площадке волжан. В Барнауле игры пройдут 12 и 13 апреля. В случае необходимости 16 и 22 апреля команды сыграют в Самаре, а также 19 апреля – в Барнауле.