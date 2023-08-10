Хоккеисты "Динамо-Алтай" закончили предсезонный турнир на последнем месте

Заключительную игру барнаульцы проиграли

10 августа 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" проиграли в Кургане. Там завершился предсезонный турнир с участием четырех клубов Всероссийской хоккейной лиги.

9 августа в своем третьем матче барнаульцы потерпели поражение от челябинского "Челмета" со счетом 0:2.

Напомним, в первой игре, 7 августа, алтайский клуб праздновал победу над "Горняком-УГМК" из Верхней Пышмы со счетом 4:2, а во второй встрече, 8 августа, в овертайме потерпел поражение от курганского "Зауралья" – 1:2.

По итогам турнира алтайские хоккеисты набрали 3 очка и финишировали на последней, четвертой строке. Победителем стал "Горняк-УГМК". В активе уральцев 4 очка. Столько же набрал "Челмет". Но челябинцы стали вторыми по дополнительным показателям. Третье место заняли хоккеисты "Зауралья".