Хоккеисты "Динамо-Алтая" дважды выиграли на выезде
Следующий матч барнаульцы проведут дома в четверг, 18 января
14 января 2024, 22:31, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" дважды выиграли на выезде. Очередные матчи чемпионата ВХЛ против "Норильска" и красноярского "Сокола" состоялись в пятницу, 12 января, и сегодня, 14 января.
Сначала барнаульцы праздновали победу в Норильске со счетом 4:1. Героем встречи стал нападающий барнаульцев Никита Миллер, набравший 4 (2+2) очка за результативность. Сегодня алтайские хоккеисты взяли верх над "Соколом" в Красноярске – 5:2.
После этих игр "Динамо-Алтай" занимает 18-е место из 29 участников чемпионата. Для попадания в плей-офф турнира необходимо занять место не ниже 16-го.
Следующий матч барнаульцы проведут дома в четверг, 18 января. Соперником команды Дмитрия Пархоменко станет "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы.
23:14:02 14-01-2024
ну ничего себе, отомстили за прошлогодние унижения!
09:15:23 15-01-2024
Красавцы - просто вдавили соколят как птенчиков. Перебросали в разы
10:25:50 15-01-2024
Красавцы! Даёшь плей-офф!!!
12:31:14 15-01-2024
Какая радость, ну надо же, ну теперь дела пойдут, производительность повысится.