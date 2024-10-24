По итогам трех периодов – счет 2:2, и командам пришлось выявлять победителя в овертайме. Здесь удача улыбнулась барнаульцам

24 октября 2024, 21:55, ИА Амител

Хоккей / Фото: unsplash.com / Go to Krzysztof Baran's profile Krzysztof Baran

Хоккеисты "Динамо-Алтая" на своей площадке выиграли у "Тамбова". Третий подряд домашний матч команды Дмитрия Пархоменко в рамках чемпионата ВХЛ состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а во второй двадцатиминутке барнаульцы дважды поразили ворота тамбовчан. Заброшенными шайбами у динамовцев отметились Артем Кокшаров и Виктор Комаров – 2:0. В заключительной трети матча гости сумели отыграться и дважды поразили ворота Арсения Цыбы.

2:2 по итогам трех периодов, и командам пришлось выявлять победителя в овертайме. Здесь удача улыбнулась барнаульцам. На четвертой минуте дополнительного времени ворота "Тамбова" поразил Константин Пархоменко. 3:2 – победа "Динамо-Алтая".

Ранее, 20 октября, динамовцы дома крупно проиграли воронежскому "Бурану" – 2:7. Затем 22 октября барнаульцы также на своем льду в овертайме обыграли "Ростов" со счетом 4:3. После победы над "Тамбовом" барнаульцы поднялись с 26-го на 23-е место из 33 участников чемпионата. Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет 29 октября на выезде против тульского "АКМ".