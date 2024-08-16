Единственную шайбу в ворота "Крыльев" в начале третьего периода забросил Игорь Тютюнников

16 августа 2024, 22:25, ИА Амител

Хоккей / Фото: unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" начали домашний предсезонный турнир с трудной победы. "Кубок губернатора Алтайского края" стартовал сегодня в Барнауле. В соревнованиях участвуют четыре команды. Помимо динамовцев, это красноярский "Сокол", новокузнецкий "Металлург" и "Омские Крылья".

Сегодня в первой игре барнаульцы взяли верх над омичами – 1:0. Единственную шайбу в ворота "Крыльев" в начале третьего периода забросил Игорь Тютюнников. После истечения основного времени матча соперники пробивали серию буллитов. Здесь победили омичи – 3:2. В другой встрече первого игрового дня "Металлург" выиграл у "Сокола" - 3:1. В серии буллитов точнее также стали новокузнецкие хоккеисты – 1:0.

Завтра "Металлург" сыграет с "Омскими Крыльями", а "Динамо-Алтай" встретится с "Металлургом". Матч начнется в 17:00. Завершится турнир в воскресенье, 18 августа.