Хоккеисты "Динамо-Алтая" начали домашнюю серию с крупного поражения

Впереди у команды еще две игры на льду "Титов-Арены"

20 октября 2024, 20:30, ИА Амител

Хоккей / Фото: pxhere.com/ru/photo/204023

Хоккеисты "Динамо-Алтая" начали домашнюю серию крупным поражением от воронежского "Бурана". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко – 2:7.

Динамовцы вчистую уступили в первой двадцатиминутке, пропустив три безответные шайбы. В начале второго периода японский новичок барнаульцев Ю Сато при игре команды в численном большинстве сократил отставание в счете. Но вскоре воронежцы еще дважды поразили ворота динамовцев и довели свое преимущество до четырех шайб – 5:1.

Еще во втором периоде тот же Сато вновь поразил ворота гостей, оформив дубль. Но до второго перерыва воронежцы в шестой раз забили гол в ворота барнаульцев.

В третьем периоде шайба еще раз побывала в сетке ворот хозяев. 2:7 – крупное поражение барнаульцев в стартовой игре домашней серии.

Впереди у "Динамо-Алтая" еще две игры на льду "Титов-Арены". 22 октября гостями барнаульцев станут хоккеисты "Ростова", а 24 октября динамовцы встретятся с "Тамбовом".