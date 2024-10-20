Хоккеисты "Динамо-Алтая" начали домашнюю серию с крупного поражения
Впереди у команды еще две игры на льду "Титов-Арены"
20 октября 2024, 20:30, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" начали домашнюю серию крупным поражением от воронежского "Бурана". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся сегодня в барнаульской "Титов-Арене" и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко – 2:7.
Динамовцы вчистую уступили в первой двадцатиминутке, пропустив три безответные шайбы. В начале второго периода японский новичок барнаульцев Ю Сато при игре команды в численном большинстве сократил отставание в счете. Но вскоре воронежцы еще дважды поразили ворота динамовцев и довели свое преимущество до четырех шайб – 5:1.
Еще во втором периоде тот же Сато вновь поразил ворота гостей, оформив дубль. Но до второго перерыва воронежцы в шестой раз забили гол в ворота барнаульцев.
В третьем периоде шайба еще раз побывала в сетке ворот хозяев. 2:7 – крупное поражение барнаульцев в стартовой игре домашней серии.
Впереди у "Динамо-Алтая" еще две игры на льду "Титов-Арены". 22 октября гостями барнаульцев станут хоккеисты "Ростова", а 24 октября динамовцы встретятся с "Тамбовом".
20:46:56 20-10-2024
Позорище.. в алтайской команде забивает один японец....
08:17:23 21-10-2024
Верните старый добрый "Мотор" с Бугорским! А на названии "Динамо" как проклятие какое то. Что над футбольным, что над хоккейным.
08:29:57 21-10-2024
Гость (08:17:23 21-10-2024) Верните старый добрый "Мотор" с Бугорским! А на названии "Ди... Вячеслав Витальевич Бугорский. Родился 26 марта 1954
09:16:44 21-10-2024
щяс кааак соберутся, каак протрезвеют, каак вдарят!
10:39:17 21-10-2024
Хорошо абоник не стал брать в этом году. Такой шлак - да и в целом турнир не интересен. Подумать только 33 команды. Ажно 17 команд не попадут в плей-оф. Ха-хаххаха. Попадание в плей-оф уже как победа на чемпионате мира. Просто нереальная задача.