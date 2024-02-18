Хоккеисты "Динамо-Алтая" победили "Омские Крылья"

Свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ алтайская команда завершила на 20-м месте из 29

18 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Хоккей на льду / Фото: unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" завершили свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ домашней победой. Заключительный матч турнира против "Омских Крыльев" состоялся 17 февраля на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Уже на 58-й секунде встречи первую шайбу в ворота омичей забросил капитан динамовцев Александр Ремов. Счет 1:0 в пользу барнаульцев продержался до середины третьего периода, пока на 50-й минуте Александр Когалев не удвоил преимущество барнаульской команды. Вскоре омичи одну шайбу отыграли – 2:1.

Менее чем за две минуты до финальной сирены омские хоккеисты, в надежде отыграться, заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но вскоре капитан барнаульцев Ремов оформил дубль, поразив пустые ворота гостей, – 3:1. Однако на последней минуте встречи "Крыльям" в большинстве удалось сократить счет до минимума. Счет 3:2 в пользу динамовцев сохранился на табло до финальной сирены.

Таким образом, свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ динамовцы завершили на 20-м месте из 29 участников. Для попадания в плей-офф барнаульцам требовалось попасть в число первых 16 команд.