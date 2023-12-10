Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли пермскому "Молоту"

Теперь барнаульцам предстоит четырехматчевая выездная серия

10 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома уступили пермскому "Молоту". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся 9 декабря на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился поражением хозяев со счетом 2:3.

Основное время игры завершилось вничью – 2:2. Причем после первого периода динамовцы уступали – 0:2. Во втором периоде ни одна из команд отличиться не сумела, а в заключительной двадцатиминутке барнаульцы усилиями Александра Когалева и Александра Ремова перевели игру в овертайм. Но в дополнительное время точный бросок нападающего "Молота" Александра Волкова принес гостям победу – 3:2.

Сейчас в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ "Динамо-Алтай" занимает 20-е место из 29 участников турнира. "Молот" на четвертой строке.

Теперь барнаульцам предстоит четырехматчевая выездная серия. 13 декабря команда Дмитрия Пархоменко в Казани встретится с "Барсом". 15-го декабря барнаульцам предстоит матч в Пензе с местным "Дизелем". Затем 17-го числа "Динамо-Алтай" в Самаре встретится с ЦСК ВВС. Завершится выездная серия барнаульцев 19 декабря в Альметьевске встречей с "Нефтяником". Ближайший домашний матч "Динамо-Алтай" проведет 23 декабря против "Ростова".