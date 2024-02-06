Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли воскресенскому "Химику"

Сейчас динамовцы занимают 20-е место в турнирной таблице

06 февраля 2024, 10:44, ИА Амител

Хоккейные шайбы / Фото: pxhere.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" на выезде уступили воскресенскому "Химику". Матч чемпионата ВХЛ состоялся вечером 5 февраля и завершился поражением барнаульцев со счетом 2:3.

В команде Дмитрия Пархоменко шайбы в ворота подмосковных хоккеистов забросили Даниил Тютчев и Александр Ремов.

Сейчас динамовцы занимают 20-е место в турнирной таблице.

Как мы уже сообщали, накануне стало известно, что барнаульцы обменялись вратарями с владивостокским "Адмиралом", выступающим в Континентальной хоккейной лиге. Основной голкипер барнаульцев Вадим Никитин остаток сезона проведет в расположении дальневосточников. Вместо него в "Динамо-Алтай" командирован страж ворот "Адмирала" Арсений Цыба. В игре с "Химиком" он уже защищал ворота барнаульцев, но спасти команду от поражения не сумел.

Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет 13 февраля в Новокузнецке против местного "Металлурга".