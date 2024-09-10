Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили на своей площадке "Магнитке"

Единственную шайбу у динамовцев забросил защитник Егор Смирнов

10 сентября 2024, 22:25, ИА Амител

Игра "Динамо-Алтая" против "Магнитки" / Фото: amic.ru

Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили на своей площадке. Матч чемпионата ВХЛ против магнитогорской "Магнитки" состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился поражением хозяев со счетом 1:3. Единственную шайбу у динамовцев забросил в ворота "Магнитки" защитник Егор Смирнов.

Напомним, в первой встрече нового сезона динамовцы также дома выиграли у новокузнецкого "Металлурга" – 5:2. После двух матчей чемпионата команда Дмитрия Пархоменко занимает 15-е место из 33 участников чемпионата. При этом большинство команд провели по три-четыре встречи.

Уже 12 сентября "Динамо-Алтай" вновь сыграет на своем льду. В гости к барнаульцам приедет "Южный Урал" из Орска.