Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили на своей площадке "Магнитке"
Единственную шайбу у динамовцев забросил защитник Егор Смирнов
10 сентября 2024, 22:25, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили на своей площадке. Матч чемпионата ВХЛ против магнитогорской "Магнитки" состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился поражением хозяев со счетом 1:3. Единственную шайбу у динамовцев забросил в ворота "Магнитки" защитник Егор Смирнов.
Напомним, в первой встрече нового сезона динамовцы также дома выиграли у новокузнецкого "Металлурга" – 5:2. После двух матчей чемпионата команда Дмитрия Пархоменко занимает 15-е место из 33 участников чемпионата. При этом большинство команд провели по три-четыре встречи.
Уже 12 сентября "Динамо-Алтай" вновь сыграет на своем льду. В гости к барнаульцам приедет "Южный Урал" из Орска.
23:19:40 10-09-2024
"Магнитке"...