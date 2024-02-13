Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили новокузнецкому "Металлургу" и не выйдут в плей-офф

Для этого динамовцам требовалось попасть в число первых 16 команд турнира

13 февраля 2024, 21:37, ИА Амител

Игра в хоккей / Фото: unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях уступили новокузнецкому "Металлургу". Заключительный выездной матч барнаульцев в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялся сегодня, 13 февраля, и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко со счетом 0:5.

Таким образом, алтайские хоккеисты в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ потеряли шансы на выход в плей-офф. Для этого динамовцам требовалось попасть в число первых 16 команд турнира. Сейчас барнаульцы занимают 20-е место в таблице чемпионата.

Заключительную игру сезона барнаульцы проведут дома в эту субботу, 17 февраля, против "Омских Крыльев".