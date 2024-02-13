Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили новокузнецкому "Металлургу" и не выйдут в плей-офф
Для этого динамовцам требовалось попасть в число первых 16 команд турнира
13 февраля 2024, 21:37, ИА Амител
Игра в хоккей / Фото: unsplash.com
Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях уступили новокузнецкому "Металлургу". Заключительный выездной матч барнаульцев в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялся сегодня, 13 февраля, и завершился поражением команды Дмитрия Пархоменко со счетом 0:5.
Таким образом, алтайские хоккеисты в свой дебютный сезон в чемпионате ВХЛ потеряли шансы на выход в плей-офф. Для этого динамовцам требовалось попасть в число первых 16 команд турнира. Сейчас барнаульцы занимают 20-е место в таблице чемпионата.
Заключительную игру сезона барнаульцы проведут дома в эту субботу, 17 февраля, против "Омских Крыльев".
09:24:00 14-02-2024
Вот и всё. А щёки то как раздувало спортивное руководство клуба совместно с министерством спорта. Какие планы строили. деньжищи осваивали. Верните старый добрый прославленный "МОТОР" Бугорского и чемпионат края по хоккею!
09:58:04 14-02-2024
Гость (09:24:00 14-02-2024) Вот и всё. А щёки то как раздувало спортивное руководство к... Ну-ка, какие планы строили и какие деньжищи осваивали, расскажите? Ссылку может дадите? Насколько я помню цели попасть в плей-офф пока было. Со сменой названия на старый добрый прославленный «МОТОР» сразу медаль что-ли возьмем?