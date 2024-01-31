Хоккеисты "Динамо-Алтая" уступили "СКА-Неве"

Несмотря на поражение, барнаульцы остаются на 19-м месте в турнирной таблице

31 января 2024, 11:31, ИА Амител

Хоккейная клюшка / Фото: pxhere.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли в Санкт-Петербурге. Очередной матч чемпионата ВХЛ против команды "СКА-Нева" состоялся 30 января и завершился крупным поражением барнаульцев со счетом 4:9.

Уже к середине первого периода в воротах алтайских хоккеистов побывали четыре безответные шайбы. После этого голкипера динамовцев Вадима Никитина на последнем рубеже сменил Никита Дианов. Но и он за оставшиеся два с половиной периода пропустил еще пять шайб.

Несмотря на поражение, барнаульцы остаются на 19-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет завтра, 1 февраля, вновь в Санкт-Петербурге против местного "Динамо".