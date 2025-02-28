Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли на своей площадке у пензенского "Дизеля"

Матч закончился со счетом 3:0

28 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Chris Liverani / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли на своей площадке.

27 февраля в барнаульской "Титов-Арене" состоялся матч чемпионата ВХЛ против пензенского "Дизеля". Он завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Динамовцы бодро начали игру и уже к середине первого периода повели в счете 2:0. Отличились Даниил Тютчев и японский легионер Ю Сато. Во втором отрезке матча заброшенных шайб не было, а в самом начале третьего периода Александр Ремов третий раз поразил ворота "Дизеля" и установил окончательный счет.

Эта победа позволила команде Дмитрия Пархоменко подняться с 18-го на 15-е место в турнирной таблице. 1 марта "Динамо-Алтай" вновь сыграет дома, к барнаульцам приедет саратовский "Кристалл".