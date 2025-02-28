Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли на своей площадке у пензенского "Дизеля"
Матч закончился со счетом 3:0
28 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли на своей площадке.
27 февраля в барнаульской "Титов-Арене" состоялся матч чемпионата ВХЛ против пензенского "Дизеля". Он завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Динамовцы бодро начали игру и уже к середине первого периода повели в счете 2:0. Отличились Даниил Тютчев и японский легионер Ю Сато. Во втором отрезке матча заброшенных шайб не было, а в самом начале третьего периода Александр Ремов третий раз поразил ворота "Дизеля" и установил окончательный счет.
Эта победа позволила команде Дмитрия Пархоменко подняться с 18-го на 15-е место в турнирной таблице. 1 марта "Динамо-Алтай" вновь сыграет дома, к барнаульцам приедет саратовский "Кристалл".
09:49:26 28-02-2025
Из серии: "Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле ..."
19:23:51 28-02-2025
Гость (09:49:26 28-02-2025) Из серии: "Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле ..."... Уточните пожалуйста куда подевался Ваш с приятелем инстрУмет?
10:19:13 28-02-2025
Вторая уверенная победа ,был на игре с Самарой ,матч был не плохой ,желаю победить Саратов в очередной игре .