Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в первом выездном матче сезона

Следующий матч барнаульцы проведут 23 сентября

22 сентября 2024, 17:05, ИА Амител

Хоккейные шайбы / Фото: pxhere.com/ru/photo/758482

Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в Саратове. Первый для барнаульцев выездной матч чемпионата ВХЛ сезона 2024/25 года против "Кристалла" состоялся в субботу, 21 сентября.

К середине третьего периода барнаульцы проигрывали – 0:3. Однако до окончания заключительной двадцатиминутки точные броски Ивана Сапунова, Виктора Комарова и Антона Вилкова перевели игру в овертайм. В дополнительное время счет не изменился и победителя пришлось определять в серии буллитов.

Здесь точнее стали динамовцы. Решающий бросок удался Сергею Барбашеву. 4:3 – победа "Динамо-Алтая".

Ранее на старте чемпионата ВХЛ барнаульцы провели пять подряд домашних игр. Сейчас алтайские хоккеисты занимают 18-е место из 33. Следующий матч барнаульцы проведут завтра, 23 сентября, в Самаре против хоккеистов ЦСК ВВС.