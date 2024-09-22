Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в первом выездном матче сезона
Следующий матч барнаульцы проведут 23 сентября
22 сентября 2024, 17:05, ИА Амител
Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в Саратове. Первый для барнаульцев выездной матч чемпионата ВХЛ сезона 2024/25 года против "Кристалла" состоялся в субботу, 21 сентября.
К середине третьего периода барнаульцы проигрывали – 0:3. Однако до окончания заключительной двадцатиминутки точные броски Ивана Сапунова, Виктора Комарова и Антона Вилкова перевели игру в овертайм. В дополнительное время счет не изменился и победителя пришлось определять в серии буллитов.
Здесь точнее стали динамовцы. Решающий бросок удался Сергею Барбашеву. 4:3 – победа "Динамо-Алтая".
Ранее на старте чемпионата ВХЛ барнаульцы провели пять подряд домашних игр. Сейчас алтайские хоккеисты занимают 18-е место из 33. Следующий матч барнаульцы проведут завтра, 23 сентября, в Самаре против хоккеистов ЦСК ВВС.
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