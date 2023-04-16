Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на домашнем льду проиграли ЦСК ВВС

Пятый матч состоится в Самаре 18 апреля.

16 апреля 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" на домашнем льду проиграли четвертую встречу финала Кубка Федерации самарскому ЦСК ВВС. Матч финальной серии турнира состоялся 15 апреля в Барнауле и завершился поражением хозяев – 3:4. Игра вновь собрала полные трибуны "Титов-Арены".

На матч пришли более 4000 болельщиков. По ходу встречи барнаульцы вели в счете 1:0 и 2:1, но не сумели удержать преимущество, и в итоге потерпели еще одно поражение. Заброшенными шайбами у барнаульцев отметились Денис Лудцев, Андрей Локтев и Егор Бугаев.

Таким образом, счет в серии до четырех побед теперь 3:1 в пользу "летчиков". Пятый матч состоится в Самаре 18 апреля. В случае победы алтайской команды, шестая игра серии пройдет в Барнауле 22 апреля.