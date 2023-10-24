Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" проиграли ЦСК ВВС из Самары

Следующим к барнаульцам приедет казанский "Барс"

24 октября 2023, 21:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" дома в упорной борьбе уступили ЦСК ВВС из Самары. Матч чемпионата ВХЛ состоялся сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился победой гостей с результатом 3:2.

При этом динамовцы открыли счет в середине первого периода после точного броска Даниила Тютчева. Больше заброшенных шайб зрители в стартовой двадцатиминутке не увидели. Ближе к середине второго периода нападающий барнаульцев Максим Неволин удвоил преимущество хозяев. За 3 минуты 56 секунд до второго перерыва нападающий "летчиков" Раиль Мустафин в большинстве отыграл одну шайбу. Вскоре уже барнаульцы заработали численное преимущество, но никаких дивидендов извлечь из этого не сумели. 2:1 в пользу динамовцев после 40 минут матча.

В начале третьего периода форвард самарцев Илья Клиновский при игре в равных составах сравнял счет. В середине заключительной трети игры барнаульцы вновь получили численное большинство, но опять разыграть лишнего не смогли. В итоге 60 минут матча завершились вничью – 2:2 – и команды сыграли пятиминутный овертайм в формате "три на три". В дополнительное время счет не изменился, и соперникам пришлось пробивать серию буллитов. Здесь точнее стали хоккеисты ЦСК ВВС, которые в итоге праздновали волевую победу.

Следующую игру "Динамо-Алтай" вновь проведет дома 26 октября. В гости к барнаульцам приедет казанский "Барс".