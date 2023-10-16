Барнаульцы пропустили в свои ворота пять шайб

16 октября 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" проиграли в Воронеже местному "Бурану" со счетом 1:5.

Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся вечером 15 октября. После первого периода алтайские хоккеисты вели в счете после точного броска Павла Тютнева. Однако во второй и третьей двадцатиминутках барнаульцы пропустили пять шайб подряд.

Поражение в Воронеже стало третьей подряд неудачей команды Дмитрия Пархоменко в ходе выездного турне. Ранее барнаульцы проиграли в Тамбове и Саратове.

17 октября динамовцам предстоит еще один матч на выезде. В Ростове-на-Дону барнаульцы встретятся с местным "Ростовом".

Затем 22 октября "Динамо-Алтай" на домашней арене примет альметьевский "Нефтяник".