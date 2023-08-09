Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" уступили в Кургане
Вечером 8 августа в своем втором матче барнаульцы в упорной борьбе проиграли курганскому "Зауралью" со счетом 1:2
09 августа 2023, 09:45, ИА Амител
Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" уступили в Кургане. Там продолжается предсезонный турнир с участием четырех клубов Всероссийской хоккейной лиги. Вечером 8 августа в своем втором матче барнаульцы в упорной борьбе проиграли курганскому "Зауралью" со счетом 1:2.
Основное время игры завершилось ничейным исходом – 1:1, а на второй минуте овертайма победный бросок курганцев на счету нападающего Дмитрия Бойчука. Единственный гол в составе барнаульцев во втором периоде забил форвард Денис Лудцев.
Напомним, в предсезонных соревнованиях в Кургане участвуют четыре команды ВХЛ. Они проводят однокруговой турнир. В первом матче, 7 августа, алтайский клуб праздновал победу над "Горняком-УГМК" из Верхней Пышмы со счетом 4:2. Сегодня в заключительной игре турнира барнаульские хоккеисты встретятся с челябинским "Челметом".
11:09:42 09-08-2023
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