Вечером 8 августа в своем втором матче барнаульцы в упорной борьбе проиграли курганскому "Зауралью" со счетом 1:2

09 августа 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" уступили в Кургане. Там продолжается предсезонный турнир с участием четырех клубов Всероссийской хоккейной лиги. Вечером 8 августа в своем втором матче барнаульцы в упорной борьбе проиграли курганскому "Зауралью" со счетом 1:2.

Основное время игры завершилось ничейным исходом – 1:1, а на второй минуте овертайма победный бросок курганцев на счету нападающего Дмитрия Бойчука. Единственный гол в составе барнаульцев во втором периоде забил форвард Денис Лудцев.

Напомним, в предсезонных соревнованиях в Кургане участвуют четыре команды ВХЛ. Они проводят однокруговой турнир. В первом матче, 7 августа, алтайский клуб праздновал победу над "Горняком-УГМК" из Верхней Пышмы со счетом 4:2. Сегодня в заключительной игре турнира барнаульские хоккеисты встретятся с челябинским "Челметом".