В составе алтайской команды единственный гол на счету Владислава Янцена

22 марта 2023, 23:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" уступили в Саратове. Третий матч полуфинальной серии Кубка Федерации против "Кристалла" состоялся сегодня, 22 марта, и завершился поражением барнаульцев в овертайме со счетом 1:2.

Основное время игры не выявило победителя – 1:1. А на второй минуте дополнительного времени решающую шайбу в ворота барнаульцев отправил нападающий "Кристалла" Дмитрий Кормилов. В составе алтайской команды единственный гол на счету Владислава Янцена.

Таким образом, счет в серии до четырех побед теперь 2:1 в пользу барнаульских хоккеистов. Ранее, 18 и 19 марта команда Артемия Лакизы дважды праздновала успех на своем льду с результатами 5:1 и 4:3. Четвертая игра серии состоится в Саратове 23 марта.