60 минут основного времени игры не выявили победителя – 3:3

24 марта 2023, 00:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" второй раз подряд проиграли в Саратове "Кристаллу". Четвёртый матч полуфинальной серии Кубка Федерации состоялся 23 марта и завершился поражением барнаульцев в овертайме со счётом 3:4.

60 минут основного времени игры не выявили победителя – 3:3. Причём по ходу встречи динамовцы вели 2:0. На 13-й минуте отличился Глеб Бандуркин, а на 35-й Иван Сапунов удвоил преимущество барнаульцев. После этого не прошло и минуты, как нападающий хозяев Антон Подорожников сократил счёт – 1:2. А в середине третьего периода игрок "Кристалла" Ренат Адеев сравнял счёт. В этот момент саратовцы играли в численном большинстве после удаления автора первой заброшенной в матче шайбы Глеба Бандуркина. Вскоре уже саратовцы остались в меньшинстве. Тем не менее, играя вчетвером, Клим Морозов вывел хозяев льда вперёд – 3:2. И всё же на 59-й минуте барнаульцам в большинстве удалось сравнять счёт – 3:3. С передачи Булата Байкеева отличился Денис Лудцев.

Так игра перешла в двадцатиминутный овертайм до первой заброшенной шайбы. И победный гол в ворота Никиты Дианова на восьмой минуте дополнительного времени забил хоккеист "Кристалла" Дмитрий Пахтусов. 4:3 – волевая победа саратовцев. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся – 2:2.

Теперь соперникам предстоит провести ещё минимум два матча. Напомним, 22 марта в третьем матче серии "Кристалл" также выиграл в овертайме 2:1. А до этого, 18 и 19 марта в стартовых матчах полуфинала динамовцы одержали победы на льду барнаульской "Титов-Арены" 5:1 и 4:3. Пятая встреча команд пройдёт в Барнауле 26 марта. Шестой и, если потребуется, седьмой матчи серии состоятся 29 марта и 1 апреля.