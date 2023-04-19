Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" взяли серебро Кубка Федерации

Победителем турнира стали хоккеисты ЦСК ВВС

19 апреля 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" стали серебряными призёрами Кубка Федерации. Пятый матч финальной серии турнира против самарского ЦСК ВВС состоялся вечером 18 апреля на домашнем льду волжан и завершился поражением барнаульцев – 0:3.

Незадолго до финальной сирены при счёте 0:2 главный тренер динамовцев Артемий Лакиза заменил вратаря на шестого полевого игрока в надежде уйти от поражения. Однако за 32 секунды до окончания встречи шайба в третий раз побывала уже в пустых воротах барнаульцев.

Таким образом, "Динамо-Алтай" проиграл финальную серию с общим счётом 1:4. По итогам сезона барнаульцы заняли второе место.

Хоккеисты ЦСК ВВС впервые стали обладателями Кубка Федерации.