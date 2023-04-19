Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" взяли серебро Кубка Федерации
Победителем турнира стали хоккеисты ЦСК ВВС
19 апреля 2023, 14:48, ИА Амител
Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" стали серебряными призёрами Кубка Федерации. Пятый матч финальной серии турнира против самарского ЦСК ВВС состоялся вечером 18 апреля на домашнем льду волжан и завершился поражением барнаульцев – 0:3.
Незадолго до финальной сирены при счёте 0:2 главный тренер динамовцев Артемий Лакиза заменил вратаря на шестого полевого игрока в надежде уйти от поражения. Однако за 32 секунды до окончания встречи шайба в третий раз побывала уже в пустых воротах барнаульцев.
Таким образом, "Динамо-Алтай" проиграл финальную серию с общим счётом 1:4. По итогам сезона барнаульцы заняли второе место.
Хоккеисты ЦСК ВВС впервые стали обладателями Кубка Федерации.
14:54:05 19-04-2023
Они его не взяли, им его дали.
15:08:42 19-04-2023
Гость (14:54:05 19-04-2023) Они его не взяли, им его дали.... Несомненный успех: второе место из 6,в третьем по силе дивизионе! Примерно как "первенство водокачки".