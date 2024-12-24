Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" отпразднует 70-летие алтайского хоккея

Сезон 2024/2025 станет юбилейным для этого вида спорта в регионе

24 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

70-летие алтайского хоккея отметят в Барнауле. 27 декабря праздничное мероприятие в честь памятной даты проведет хоккейный клуб "Динамо-Алтай". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В МСК "Титов Арена" пройдет праздничный матч, посвященный 70-летию хоккея в Алтайском крае. В нем команда "Динамо-Алтай" сыграет с ветеранами "Мотора" и сборной болельщиков.

К юбилейной дате для зрителей подготовили специальную программу:

выставка "Хоккей как искусство";

чествование ветеранов алтайского хоккея;

конкурсы на лучшие стихотворение, рисунок и поделку;

лотерея;

фото- и автограф-сессия с хоккеистами.

Мероприятие состоится 27 декабря 2024 года в МСК "Титов Арена" (пр. Социалистический, 93).

Открытие выставки "Хоккей как искусство" пройдет в 18:00. Матч начнется в 19:00.