Холодное утро и тёплый день. О погоде в Алтайском крае 15 мая

После ночных заморозков в регионе потеплеет

15 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае после ночных заморозков 15 мая не ожидается серьёзного похолодания. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В крае, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит от +15 до +20 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле днём температура воздуха составит от +16 до +18 градусов. Без осадков. Северо-западный ветер, скорость от 4 до 9 метров в секунду.