Холодное утро и тёплый день. О погоде в Алтайском крае 15 мая
После ночных заморозков в регионе потеплеет
15 мая 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае после ночных заморозков 15 мая не ожидается серьёзного похолодания. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В крае, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит от +15 до +20 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, возможны порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле днём температура воздуха составит от +16 до +18 градусов. Без осадков. Северо-западный ветер, скорость от 4 до 9 метров в секунду.
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