Холодную воду на весь день отключат в барнаульском селе
Без воды останутся сотни домов
27 февраля 2024, 07:51, ИА Амител
Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com
В барнаульском селе Власиха 27 февраля отключат холодную воду из-за плановых ремонтных работ, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Воды не будет с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:
Уточнить информацию можно в справочной службе по номеру 50-01-01.
08:04:49 27-02-2024
Интересно - когда п. Новые Зори почти неделю был без воды в феврале никто не обратил вниманием на наши сообщения. Даже подвоза воды не было организовано. Писали вам, звонили в МЧС, в администрацию края и никаких действий!