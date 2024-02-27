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Холодную воду на весь день отключат в барнаульском селе

Без воды останутся сотни домов

27 февраля 2024, 07:51, ИА Амител

Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com
Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com

В барнаульском селе Власиха 27 февраля отключат холодную воду из-за плановых ремонтных работ, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Воды не будет с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

Уточнить информацию можно в справочной службе по номеру 50-01-01.

Барнаул отключения

Комментарии 1

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Гость

08:04:49 27-02-2024

Интересно - когда п. Новые Зори почти неделю был без воды в феврале никто не обратил вниманием на наши сообщения. Даже подвоза воды не было организовано. Писали вам, звонили в МЧС, в администрацию края и никаких действий!

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