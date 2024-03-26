Холодную воду отключат у части барнаульцев из-за ремонта на сетях

Отключение продлится с 22 часов 26 марта до 6 часов 27 марта

26 марта 2024, 10:31, ИА Амител

Стакан и смеситель / Фото: pxhere.com

В Октябрьском районе Барнаула из-за ремонта на сетях отключат холодную воду. Об этом сообщили в Росводоканале.

Под отключение попадут следующие адреса:



ул. Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 9а, 9в, 17, 23, 25, 26, 26в, 27а, 28, 34, 38а, 42, 44, 46, 70, 72, 74, 80,

пр. Гужтранспортный, 6, 8, 10, 79-155,

ул. Гужтранспортная, 2, 3б, 81, 83, 83а, 87, 99а, 103, 107, 109,

ул. Декабристов, 6а,

пр. Тальменский, 5, 5а, 8а, 8б, 10, 12, 19, 19а,

ул. Лесокирзаводская, 1, 5, 8-78, 13-53, 41-49,

ул. Маяковского, 4, 4б, 6, 16, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 20-102, 27, 27а, 37-47,

пр. Тупиковый, 3-57,

ул. 1-ая Степная, 4, 5, 33-45, 6-12, 22-46,

ул. 2-ая Степная, 3-51, 8-72,

ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24,

ул. Рубцовская, 2-162, 47-198, 10а, 10б, 10в, 12, 103

ул. Степанова, 7, 15,

ул. Зеленая Поляна, 8-64, 13-77,

ул. Заборная, 2-38, 3-51,

ул. Северная, 35-73, 34-70,

ул. Красноярская, 2-78, 22, 119а, 227

ул. Понтонный мост,2в, 55а, 4-208, 3-211,

ул. Новостройка, 2-24,

пер. Непроходной, 2-22, 1-21,

ул. Ткацкая, 63а,

ул. Северо-Западная, 1в, 2в,

пр. Приобский, 1, 3, 21-33,

ул. Приобская, 4-12, 1-11,

ул. Пугачева, 19-21, 20-36, 72-76,

ул. Лазо, 16-24,

ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83,

ул. Депутатская, 2-22, 1-23,

ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65.



Холодной воды не будет, предположительно, с 22:00 часов 26 марта до 06:00 часов 27 марта.