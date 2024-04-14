Холодную воду отключат в барнаульском селе Лебяжье
Подачу ресурса ограничат с 09:00 до 19:00
14 апреля 2024, 15:20, ИА Амител
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
В барнаульском поселке Лебяжье с 15 апреля ограничат подачу холодной воды. Об этом сообщили в "Росводоканале".
Под отключение попадут следующие адреса:
– улица Лебяжинская, 39, 56, 58, 60;
– улица Нагорная, 2-28, 3-21, 37;
– улица Березовой, 1-9, 39, 39а, 44;
– переулок Сиреневый, 17;
– переулок Цветочный, 1-9;
– улица Связистов, 1-9, 2-24;
– улица Широкая, 44;
– улица Опытная станция, 65, 67.
Отключение продлится с 9 до 19 часов. Телефон для справок: 50-01-01.
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