Холодную воду отключат в барнаульском селе Лебяжье

Подачу ресурса ограничат с 09:00 до 19:00

14 апреля 2024, 15:20, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В барнаульском поселке Лебяжье с 15 апреля ограничат подачу холодной воды. Об этом сообщили в "Росводоканале".

Под отключение попадут следующие адреса:

– улица Лебяжинская, 39, 56, 58, 60;

– улица Нагорная, 2-28, 3-21, 37;

– улица Березовой, 1-9, 39, 39а, 44;

– переулок Сиреневый, 17;

– переулок Цветочный, 1-9;

– улица Связистов, 1-9, 2-24;

– улица Широкая, 44;

– улица Опытная станция, 65, 67.



Отключение продлится с 9 до 19 часов. Телефон для справок: 50-01-01.