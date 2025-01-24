Холодную воду отключили на одной из улиц Барнаула

Предварительно, повреждения на водопроводе устранят к 19:30

24 января 2025, 09:15, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле холодную воду отключили на ул. Попова из-за повреждения водопровода диаметром 300 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Коммунальная авария произошла по адресу ул. Попова, 220. На время устранения повреждений холодную воду отключили в административных зданиях по следующим адресам:

ул. Попова, 214, 216, 216а, 218, 220, 220а, б, 220д, 222, 167, 167а, д, в, г, и, 167в/3.

Ориентировочно специалисты закончат все работы в 19:30.