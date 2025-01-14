Холодную воду отключили в центре Барнаула из-за коммунальной аварии
Завершить ремонт планируют вечером
14 января 2025, 09:15, ИА Амител
Фото: Jos Speetjens / unsplash.com
Часть центра Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 150 мм по улице Молодежной, 34.
Как сообщили в "Росводоканале", под отключение попали дома по адресам:
- ул. Молодежная, 28-36;
- ул. Деповская, 3, 4, 4б (адм. здание);
- пр. Социалистический, 112;
- ул. Союза Республик, 46.
Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30.
Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.
09:28:35 14-01-2025
Стабильность - это главное!
09:32:06 14-01-2025
Почти каждый день по нескольку аварий... хорошо не -35
09:35:52 14-01-2025
шо? опять?
09:53:27 14-01-2025
вчера то же самое было, не?
10:06:35 14-01-2025
Я уже просто катаюсь от смеха! Завтра будет Молодежная, 32)))))))))))))))))))
10:16:11 14-01-2025
морозов не было, зима теплая.
весь сезон аварии.
чем с вечны по осень занимались, когда полгорода перерыто было
10:31:44 14-01-2025
Гость (10:16:11 14-01-2025) морозов не было, зима теплая.весь сезон аварии.чем с... Чем, чем? Когда коту делать нечего, то он.... А ещё сверх прибыль пилили. Другого они не умеют вместе с администрацией.
13:10:16 14-01-2025
Гость (10:16:11 14-01-2025) морозов не было, зима теплая.весь сезон аварии.чем с... То, что поголовно в дырах, чинить бесполезно. Нужно полностью менять было минимум лет десять назад. Но ведь не до этого было и есть.
10:37:36 14-01-2025
Это что, шутка такая этой зимой?
10:54:22 14-01-2025
Гость (10:37:36 14-01-2025) Это что, шутка такая этой зимой?... Ну да! Летом отключают горячую воду, а зимой холодную. Логично.
10:56:13 14-01-2025
молодежная 34.... засекаем: на прошлой неделе дом попал под отключение плановое - не было воды два дня, дали на день. Вчера с утра до ночи не было и сегодня снова.
11:04:51 14-01-2025
Прорвало твм,где летом трубы меняли на новые🙄🙄🙄
11:35:11 14-01-2025
Чуть ли не каждый день. А че случилось то, зима сильно холодная?
11:59:37 14-01-2025
И совсем даже ожидаемая новость! Каждый день коммунальные аварии. А то и не по одной.
14:20:57 14-01-2025
Если половину бюджета отчислять далеко не на решение социальных проблем, и не такое будет. Вполне адекватный ответ коммунальных сетей на 30-леинее .бездействие
14:27:50 14-01-2025
Гость (14:20:57 14-01-2025) Если половину бюджета отчислять далеко не на решение социаль... а что разве коммунальные принадлежат государству разве?
15:45:45 14-01-2025
Мне кажется, что заменять металлические участки труб при ремонте нужно пластиковыми, чтобы из всех факторов, которые действуют на трубу (вибрация, движения грунтов и т. д.), исключить хотя бы химическую и электрохимическую коррозию
16:01:23 14-01-2025
Легко можно предположить, что дальше неминуемо станет хуже.
18:46:16 14-01-2025
Гость (15:45:45 14-01-2025) Мне кажется, что заменять металлические участки труб при рем... Вот мне интересно, если питьевая вода идет через пластиковые трубы, то пластик попадает в наш организм? Вроде даже в нашей крови уже находят микрочастички пластика.