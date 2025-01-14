Холодную воду отключили в центре Барнаула из-за коммунальной аварии

Завершить ремонт планируют вечером

14 января 2025, 09:15, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Часть центра Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопровода диаметром 150 мм по улице Молодежной, 34.

Как сообщили в "Росводоканале", под отключение попали дома по адресам:

ул. Молодежная, 28-36;

ул. Деповская, 3, 4, 4б (адм. здание);

пр. Социалистический, 112;

ул. Союза Республик, 46.

Ориентировочное время устранения повреждения – 19:30.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101 и 202-200.