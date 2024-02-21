Хорошие "Люди". Кому и как в Алтайском крае помогают в сложной ситуации

Рассказываем о работе благотворительного фонда "Люди"

21 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KZL8s

Благотворительность / Фото: Freepik

Кто может обратиться за помощью в благотворительный фонд? Многим кажется, что только люди с тяжелыми заболеваниями и те, кто находится в крайне затруднительном положении. Это не всегда так. Алтайский фонд "Люди" работает и с теми, кому нужна разовая помощь, пишет "Толк". В организации рассказали, кто может к ним обратиться и почему не стоит бояться просить.

И ребенка в школу собрать, и угля купить

Фонд "Люди" – это как раз организация, куда за помощью может обратиться любой. Например, если не на что собирать ребенка в школу. Или нужно купить угля на зиму. Вот как раз пример прошлого года. К "Людям" пришла мама, которая в одиночку воспитывает ребенка с синдромом Дауна. И ситуация сложилась так, что денег на подготовку к отопительному сезону (а она живет в дачном домике с печным отоплением) просто не хватало. И ей помогли.

"Мы очень хорошо понимаем, что у жителей Алтайского края есть множество потребностей в помощи. И своими силами или на государственные пособия реализовать многие из них практически невозможно", – рассказывают в фонде.

Таким категориям граждан и помогут-то не все, ведь речь, как правило, идет о небольшой сумме. Крупные организации занимаются более масштабными благотворительными проектами.

Фонд "Люди" / Фото предоставлено организацией

Кто работает в фонде

Фонд активно заработал в 2023 году. Тогда к команде присоединились Евгения Захарова и Андрей Мясников.

Евгения до прихода в фонд работала в полиции, затем – в кол-центре. Безвозмездной помощью стала заниматься в одном из благотворительных фондов Барнаула. А в дальнейшем она и бывшие коллеги создали свою организацию.

Андрей Мясников долгое время работал маркетологом, с благотворительностью не сталкивался. Хотя волонтерский опыт у него был. 15 лет назад он вместе с друзьями организовал в Рубцовске рок-концерт. Все собранные деньги они передали детскому дому.

"Два года назад меня пригласили работать в команду московского фонда. А потом я познакомился с основателем "Людей" Дмитрием Степановым и он предложил мне присоединиться к фонду", – рассказал Андрей.

Андрей Мясников / Фото предоставлено организацией

Дмитрий Степанов – владелец транспортной компании "Транслайн". Занимался благотворительностью, но потом решил организовать свой фонд. Начинали "Люди" с помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Тех, кто имеет официальный статус и подтверждающий его документ (а это как минимум справка из соцзащиты). Но затем команда поняла, что бюрократические правила второстепенны.

"Ведь на самом деле очень много семей, у которых нет такого статуса, но они тоже нуждаются в помощи. К нам обращаются как раз те, у кого именно сейчас возникла кризисная ситуация. И мы готовы оказать любую помощь: финансовую, вещевую, продуктовую и так далее", – рассказывает Евгения Захарова.

Сейчас фонд работает с широким кругом нуждающихся. В 2023 году "Люди" помогли 160 гражданам. Для кого-то собрали 10 тысяч рублей, а кому-то и более 300 тысяч.

"Мы строим абсолютно прозрачную структуру, которая позволяет быть уверенным в том, что деньги доходят до получателя", – подчеркивает Андрей Мясников.

Положительные моменты

Благотворительность – работа нужная, но эмоционально очень сложная. Люди приходят в Фонд с проблемами, кто-то в слезах, кто-то в полной апатии. Иногда сотрудникам даже приходится обращаться к психологам. Но со временем каждый учится справляться и видеть хорошее в любой ситуации.

Так, например, делает Евгения Захарова. Она всегда находит положительные моменты.

"Например, приехали мы к женщине, которая живет в дачном домике. Там нужен ремонт и много что не доделано, а у нее дочка с синдромом Дауна, которая практически не ходит и по-особенному воспринимает этот мир. И вот эта женщина старается в своей повседневности найти что-то светлое и радостное, что их поддержит и даст надежду. Так, наверное, и в моей работе. Такие люди вдохновляют меня, а их истории придают сил работать дальше", – рассказала Евгения.

Евгения Захарова / Фото предоставлено организацией

И деньгами, и вещами

Сейчас в фонде действует несколько благотворительных программ. Одна из них – "Мастерская социального видео", которая реализуется в рамках гранта губернатора Алтайского края.

"Программа нацелена на то, чтобы обучить ребят из малообеспеченных семей и детских домов навыкам съемки и монтажа видео. Главное, чтобы видео было социального характера. Это отличный способ привить технические навыки и сформировать определенные ценности", – объяснила Евгения.

Есть и другие проекты:

"Будущее за нами". Малообеспеченным и нуждающимся семьям помогают отдать ребенка в секции, кружки или нанять репетитора;

"Быстрая помощь". Это как раз те "разовые" потребности;

"Вещевая помощь". Команда собирает вещи и передает их тем, кто в них больше всего нуждается.

Фонд "Люди" / Фото предоставлено организацией

Не надо стесняться

Так что помощь есть. Правда, не все о ней знают. А многие просто стесняются попросить. Но в фонде говорят: приходите, рассказывайте. Приносить справки из соцзащиты необязательно. Вас ждет небольшое собеседование, чтобы понять, как и чем вам можно помочь.

"Я всегда пойму, потому что сама прошла через это. Была человеком, на первый взгляд у которого все хорошо. Но именно в этот период жизни я испытывала самые большие трудности, в том числе и финансовые. Чувство стыда не позволяло просить помощи у близких, что еще больше порождало ощущение полной безысходности. Поэтому хочется сказать каждому: бояться не нужно, а лучше обратиться тогда, когда мы еще можем помочь", – подытожила Евгения. Фонд "Люди" / Иллюстрация предоставлена организацией Сайт фонда "Люди"

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