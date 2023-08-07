"Хотели спустить дело на тормозах". Подробности избиения одноногого ветерана СВО

Во всей этой истории "возникла масса вопросов именно к правоохранителям"

07 августа 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: t.me/rosgvardeez

В Забайкалье пьяные молодые люди вначале преследовали одноногого ветерана СВО, а после избили, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Пьяные отморозки пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды. Конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что личности молодых людей уже установлены. По данным СМИ, один уже доставлен в отдел и задержан, остальные сидят по домам. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Хинштейн отметил, что во всей этой истории возникла масса вопросов именно к правоохранителям, пытавшимся "спустить дело на тормозах".

"Пока история не получила огласки, уголовное дело почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова ситуация изменилась. Те, кто покрывал этих молодчиков, также должны ответить по всей строгости закона: как минимум – своими погонами", – указал парламентарий.

"Произошло абсолютно недопустимое. Реакция будет быстрой и жесткой. В соответствии с законом. Все правоохранительные органы действуют. Никто не уйдет от ответственности!" – заявил в своем Telegram-канале губернатор Осипов.

Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль установление обстоятельств нападения на мужчину.

Местные жители в соцсетях организовали сбор денег на ремонт поврежденного автомобиля и лечение пострадавшего – необходимую сумму собрали очень быстро.

Некоторые предложили "неофициально найти" всех, кто принимал участие в инциденте, включая девушек, и наказать не по государственным законам. Примечательно, что сам пострадавший записал видео из больницы и попросил всех прекратить разговоры о самосуде.