"Хотели спустить дело на тормозах". Подробности избиения одноногого ветерана СВО
Во всей этой истории "возникла масса вопросов именно к правоохранителям"
07 августа 2023, 15:32, ИА Амител
В Забайкалье пьяные молодые люди вначале преследовали одноногого ветерана СВО, а после избили, рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Пьяные отморозки пристали к инвалиду в кафе, а затем, когда тот с друзьями уехал, догнали их, протаранили машину и подвергли избиению, сорвав награды. Конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО", – отметил депутат.
Он подчеркнул, что личности молодых людей уже установлены. По данным СМИ, один уже доставлен в отдел и задержан, остальные сидят по домам. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Хинштейн отметил, что во всей этой истории возникла масса вопросов именно к правоохранителям, пытавшимся "спустить дело на тормозах".
"Пока история не получила огласки, уголовное дело почему-то возбуждать не хотели. Только после вмешательства губернатора края Александра Осипова ситуация изменилась. Те, кто покрывал этих молодчиков, также должны ответить по всей строгости закона: как минимум – своими погонами", – указал парламентарий.
"Произошло абсолютно недопустимое. Реакция будет быстрой и жесткой. В соответствии с законом. Все правоохранительные органы действуют. Никто не уйдет от ответственности!" – заявил в своем Telegram-канале губернатор Осипов.
Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль установление обстоятельств нападения на мужчину.
Местные жители в соцсетях организовали сбор денег на ремонт поврежденного автомобиля и лечение пострадавшего – необходимую сумму собрали очень быстро.
Некоторые предложили "неофициально найти" всех, кто принимал участие в инциденте, включая девушек, и наказать не по государственным законам. Примечательно, что сам пострадавший записал видео из больницы и попросил всех прекратить разговоры о самосуде.
15:42:24 07-08-2023
"Пока история не получила огласки, уголовное дело почему-то возбуждать не хотели. " - удивительно, правда? Обычно же у нас правоохранительные органы очень хотят работать и бегут возбуждать дела и вообще что-то делать.
15:50:18 07-08-2023
Гость (15:42:24 07-08-2023) "Пока история не получила огласки, уголовное дело почему-то ... у нас же все равны перед законом,но некоторые равнее
16:04:00 07-08-2023
Депутат там лично присутствовал и все видел? Виновность вообще-то может установить только суд.
16:07:34 07-08-2023
Хотелось бы и видео оппонентов посмотреть. Уж сильно ласковый инвалид в кино .
16:31:40 07-08-2023
Гость (16:07:34 07-08-2023) Хотелось бы и видео оппонентов посмотреть. Уж сильно ласковы... Ну, судя по соцсеткам молодых парней, где США - это сила, а Россия - это клоунская роися и рашка, то я как-бы не удивлен, что они по пьяни решили поиздеваться над одноногим ветераном СВО. Ну ничего, еще и за соцсетки, наверное, придется извиняться, или скажут, что взломали.
17:03:33 07-08-2023
Информации с одной стороны всегда не достаточно, чтобы делать объективные выводы, а у нас как всегда представлена только одна сторона.
18:06:38 07-08-2023
Гость (17:03:33 07-08-2023) Информации с одной стороны всегда не достаточно, чтобы делат... Ну так вторая сторона еще из больницы не вышла...
17:16:38 07-08-2023
гость (15:50:18 07-08-2023) у нас же все равны перед законом,но некоторые равнее... Знаете, в нашей стране инвалиды вообще никому не нужны. Любые. Никакой тебе доступной среды, ничего. Так что, подозреваю, инвалидов СВО еще ждет масса открытий.
19:57:11 07-08-2023
Гость (17:16:38 07-08-2023) Знаете, в нашей стране инвалиды вообще никому не нужны. Любы... а что есть сомнения,достаточно вспомнить афганцев и чеченцев
17:47:37 07-08-2023
Легкий вред здоровью ветерана хотят протащить ? Такой легкий что он на капельнице валяется ?
19:51:17 07-08-2023
Гость (17:47:37 07-08-2023) Легкий вред здоровью ветерана хотят протащить ? Такой легкий... Из запоя тоже капельницей выводят
11:00:40 08-08-2023
Гость (19:51:17 07-08-2023) Из запоя тоже капельницей выводят... Тебе виднее.
18:19:32 07-08-2023
Все спустят на тормозах. Точно так, как Путин не трогает предателей, из которых состоит почти все его окружение. Это - система, ребята. Ни кого не накажут, подождут пока осядет пыть и замнут. Там с этими подонками не впервой подобное... небось папик чей то в ЕР.
20:07:55 07-08-2023
Вот это на видео настоящий мужчина. Не то что, Навальняша, который очнулся в Германии из комы, и начал трубить на весь мир, что его новичком отравили по указке Путина. Хотя и так уже обложили санкциями родину, чтобы появился повод ещё больше её обложить.
02:53:20 08-08-2023
Этих гнид, которые избивают защитников Родины лишить гражданства и выслать из страны. А то живут, застранцы, здесь и своей же стране гадят.