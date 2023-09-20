Хотите быть адекватными родителями? В Барнауле пройдет форум о мотивации детей

Эксперты расскажут, как помочь ребенку лучше учиться и меньше лениться

20 сентября 2023, 09:30, ИА Амител erid: LjN8K6oh9

Форум "Адекватные родители" / Фото предоставлено организаторами

Почему ребенок часто устает и ничего не хочет, раздражителен и конфликтует, постоянно ленится? Скоро на эти и многие другие важные вопросы ответят эксперты. 15 октября 2023 года в Барнауле пройдет форум "Адекватные родители 2.0" по теме "Мотивация". Начало в 12 часов.

Что за эксперты и о чем они будут говорить?

На форуме выступят:

Нейропсихолог Марина Протопопова . Расскажет, как и когда развиваются отделы мозга, ответственные за мотивацию, даст рекомендации, как отличить "лень" от реальной трудности в восприятии информации.

. Расскажет, как и когда развиваются отделы мозга, ответственные за мотивацию, даст рекомендации, как отличить "лень" от реальной трудности в восприятии информации. Нутрициолог Ирина Семаева. Эксперт подскажет, какие параметры важно держать под контролем и какой чек-ап сдавать, что легко корректируется питанием, а где помогут только препараты.

Эксперт подскажет, какие параметры важно держать под контролем и какой чек-ап сдавать, что легко корректируется питанием, а где помогут только препараты. Руководитель Живой школы "Клевер" Алена Солосина . Поделится, как, чем и когда поддерживать интерес к учебе.

. Поделится, как, чем и когда поддерживать интерес к учебе. Специально приглашенный эксперт из Москвы – психолог, эксперт программ Первого канала и "Деловой среды" Наталья Бешлиу . Даст работающие инструменты взращивания внутренней мотивации в ребенке.

. Даст работающие инструменты взращивания внутренней мотивации в ребенке. Профориентолог Наталья Бутакова. Поделится кейсами, почему до выбора профессии важно включить внутреннюю мотивацию.

Насколько важно бороться с ленью?

Часто нам удобно сказать: "Мой ребенок просто ленится". Вроде как извечная проблема отцов и детей. И многие родители с надеждой ждут, что нужно перетерпеть этот сложный возраст. Но эксперты говорят: на самом деле лени не существует, часто за нее принимают упадок сил и отсутствие мотивации. "Лень" – это недостаток ресурса у организма и потеря интереса и смысла деятельности. Соответственно, нужно тщательно работать с этим, а не принуждать и не загонять в депрессию, говорит Наталья Бутакова.

Дети "ничего не хотят"? Это повод проработать страхи, стереотипы, ограничения.

"Мой опыт консультаций с 2018 года доказывает, даже если вы заплатите за обучение ребенка, а он не хочет (потому что не понимает, зачем ему это), то он не получит пользы от обучения. И будет стонать и жаловаться, как ему трудно, и что это вы его засунули сюда, а сам он артистом или бариста хотел стать. Не затягивайте, если видите, что сами не справляетесь с выбором или остаются сомнения", – подчеркнула Наталья Бутакова.

Для родителей детей всех возрастов. Подробности на сайте.













Форум "Адекватные родители" / Фото предоставлено организаторами

Бутакова Наталья Васильевна

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