HT Lab: где заказать разработку ПО для оценки работы предприятия и персонала

Компания HT Lab разрабатывает тестовые методики оценки

29 марта 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSYMLDbEXa

Ноутбук. Гаджеты / Фото: pressfoto / freepik.com

Лаборатория "Гуманитарные Технологии" (HT Lab) уже более 30 лет создаёт тестовые методики для оценки персонала предприятий и разрабатывает ПО для автоматизации оценочных процедур (аккредитована Минцифры). В компании работают специалисты с высшим образованием и опытом работы в сфере психологии. Научный руководитель – доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ Александр Шмелев. А в числе клиентов – представители различных отраслей бизнеса и государственные организации. Например, Сбербанк, Росгосстрах, "Лукойл" и другие крупные работодатели.

Услуги

Подбор подходящих для организаций тестов для оценки персонала с учётом специфики. Кастомизация. Обучение разработке инструментов для оценки сотрудников. Аудит имеющихся на фирме тестов оценки знаний (квалификационных). Предоставление профессиональной платформы для тестирования (Maintest). Аналитика HR-данных в компании заказчика. Групповой и индивидуальный коучинг на стороне клиента.

Специалисты могут в короткий срок провести оценку рядовых сотрудников, ведущих специалистов и менеджеров с учётом целей и задач.

Тесты HT Lab

Инструменты для HR помогают:

оценивать профессиональные и личностные компетенции персонала;

следить за изменениями мотивации и вовлечённости в рабочих командах;

подбирать высокопотенциальных кандидатов;

сохранять эффективность действующих сотрудников;

минимизировать риски руководителей в управлении кадрами.

Тесты отвечают Российскому стандарту Центра тестирования персонала, проходят апробации на российских выборках и ежегодные проверки психометрических свойств для поддержания измерительных способностей. Продукты защищены авторскими правами.

Какие программные решения предлагает компания?

ПО Maintest. Его компания разработала для проведения оценки Offline и Online. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Прокторинг. Это система контроля удалённого онлайн-тестирования.

КонКом (КОНструктор КОМпетенций). Позволяет формировать отчёт с прогнозом потенциала сотрудника, его склонности к видам деятельности, управленческих компетенций и соответствия "идеальному профилю".

Интеграция.

Эти программные решения обеспечивают защиту персональных данных и результатов тестирования и соответствуют всем современным требованиям информационной безопасности (зарегистрированы в реестре операторов персональных данных под №77-17-007616).

Адрес: г. Москва, пр. Маршала Жукова, дом 4, 3 этаж

Телефон: +7 (499) 750-69-65

Почта: info@ht-lab.ru.ООО "ЭйчТи Лаб"

На правах рекламы