HT Lab: где заказать разработку ПО для оценки работы предприятия и персонала
Компания HT Lab разрабатывает тестовые методики оценки
29 марта 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSYMLDbEXa
Лаборатория "Гуманитарные Технологии" (HT Lab) уже более 30 лет создаёт тестовые методики для оценки персонала предприятий и разрабатывает ПО для автоматизации оценочных процедур (аккредитована Минцифры). В компании работают специалисты с высшим образованием и опытом работы в сфере психологии. Научный руководитель – доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ Александр Шмелев. А в числе клиентов – представители различных отраслей бизнеса и государственные организации. Например, Сбербанк, Росгосстрах, "Лукойл" и другие крупные работодатели.
Услуги
- Подбор подходящих для организаций тестов для оценки персонала с учётом специфики.
- Кастомизация.
- Обучение разработке инструментов для оценки сотрудников.
- Аудит имеющихся на фирме тестов оценки знаний (квалификационных).
- Предоставление профессиональной платформы для тестирования (Maintest).
- Аналитика HR-данных в компании заказчика.
- Групповой и индивидуальный коучинг на стороне клиента.
Специалисты могут в короткий срок провести оценку рядовых сотрудников, ведущих специалистов и менеджеров с учётом целей и задач.
Тесты HT Lab
Инструменты для HR помогают:
- оценивать профессиональные и личностные компетенции персонала;
- следить за изменениями мотивации и вовлечённости в рабочих командах;
- подбирать высокопотенциальных кандидатов;
- сохранять эффективность действующих сотрудников;
- минимизировать риски руководителей в управлении кадрами.
Тесты отвечают Российскому стандарту Центра тестирования персонала, проходят апробации на российских выборках и ежегодные проверки психометрических свойств для поддержания измерительных способностей. Продукты защищены авторскими правами.
Какие программные решения предлагает компания?
- ПО Maintest. Его компания разработала для проведения оценки Offline и Online. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.
- Прокторинг. Это система контроля удалённого онлайн-тестирования.
- КонКом (КОНструктор КОМпетенций). Позволяет формировать отчёт с прогнозом потенциала сотрудника, его склонности к видам деятельности, управленческих компетенций и соответствия "идеальному профилю".
- Интеграция.
Эти программные решения обеспечивают защиту персональных данных и результатов тестирования и соответствуют всем современным требованиям информационной безопасности (зарегистрированы в реестре операторов персональных данных под №77-17-007616).
Адрес: г. Москва, пр. Маршала Жукова, дом 4, 3 этаж
Телефон: +7 (499) 750-69-65
Почта: info@ht-lab.ru.ООО "ЭйчТи Лаб"
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