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HT Lab: где заказать разработку ПО для оценки работы предприятия и персонала

Компания HT Lab разрабатывает тестовые методики оценки

29 марта 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSYMLDbEXa

Ноутбук. Гаджеты / Фото: pressfoto / freepik.com
Ноутбук. Гаджеты / Фото: pressfoto / freepik.com

Лаборатория "Гуманитарные Технологии" (HT Lab) уже более 30 лет создаёт тестовые методики для оценки персонала предприятий и разрабатывает ПО для автоматизации оценочных процедур (аккредитована Минцифры). В компании работают специалисты с высшим образованием и опытом работы в сфере психологии. Научный руководитель – доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ Александр Шмелев. А в числе клиентов – представители различных отраслей бизнеса и государственные организации. Например, Сбербанк, Росгосстрах, "Лукойл" и другие крупные работодатели.

Услуги

  1. Подбор подходящих для организаций тестов для оценки персонала с учётом специфики. 
  2. Кастомизация. 
  3. Обучение разработке инструментов для оценки сотрудников. 
  4. Аудит имеющихся на фирме тестов оценки знаний (квалификационных). 
  5. Предоставление профессиональной платформы для тестирования (Maintest). 
  6. Аналитика HR-данных в компании заказчика. 
  7. Групповой и индивидуальный коучинг на стороне клиента. 

Специалисты могут в короткий срок провести оценку рядовых сотрудников, ведущих специалистов и менеджеров с учётом целей и задач.

Тесты HT Lab

Инструменты для HR помогают:

  • оценивать профессиональные и личностные компетенции персонала; 
  • следить за изменениями мотивации и вовлечённости в рабочих командах; 
  • подбирать высокопотенциальных кандидатов; 
  • сохранять эффективность действующих сотрудников; 
  • минимизировать риски руководителей в управлении кадрами. 

Тесты отвечают Российскому стандарту Центра тестирования персонала, проходят апробации на российских выборках и ежегодные проверки психометрических свойств для поддержания измерительных способностей. Продукты защищены авторскими правами.

Какие программные решения предлагает компания?

  • ПО Maintest. Его компания разработала для проведения оценки Offline и Online. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.
  • Прокторинг. Это система контроля удалённого онлайн-тестирования.
  • КонКом (КОНструктор КОМпетенций). Позволяет формировать отчёт с прогнозом потенциала сотрудника, его склонности к видам деятельности, управленческих компетенций и соответствия "идеальному профилю".
  • Интеграция.

Эти программные решения обеспечивают защиту персональных данных и результатов тестирования и соответствуют всем современным требованиям информационной безопасности (зарегистрированы в реестре операторов персональных данных под №77-17-007616).

Адрес: г. Москва, пр. Маршала Жукова, дом 4, 3 этаж 
Телефон: +7 (499) 750-69-65 
Почта: info@ht-lab.ru.ООО "ЭйчТи Лаб"

 

Комментарии 1

  • Нужны тесты для чиновников (я думаю, все понимают какие), правоохранителей, судейского состава. А всё остальное - баловство, мы же видим как верхний эшелон рулит то спортом, то стойкой, то банком. Обычный человек тоже не лыком шит.
    30 марта, Гость   Ответить
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