Художественный фильм снимут по истории жизни бойца СВО из Барнаула

Рабочее название кинокартины – "Позывной "Простор"

05 февраля 2025, 11:55, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае снимут фильм, в основу которого ляжет история жизни барнаульского бойца СВО. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Автономная некоммерческая организация "Дом кино" займется производством кинокартины с рабочим названием "Позывной "Простор". На реализацию проекта она получила грант губернатора.

Под позывным "Простор" на СВО служил барнаулец Артем Лебедев. Он был бойцом антидронового подразделения TF SURRICATS 4-й бригады Народной милиции ЛНР.

"Он ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Вместе со своими друзьями и сослуживцами обеспечивал защиту от украинской аэроразведки, повышая эффективность луганской пехоты", – уточнили в пресс-службе правительства.

2 марта 2023 года Артем Лебедев погиб. Ему было 22 года.

Артем – выпускник барнаульского лицея № 129. Боец участвовал в поисковой экспедиции 2017 года отряда "Высота" на местах сражений Великой Отечественной войны в Республике Карелия. В фильме "Высота" о работе поисковых отрядов также есть кадры с Лебедевым.