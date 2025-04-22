Участие могут принять чеки из любого отдела комплекса

22 апреля 2025, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFJrYYPa

Стильный ремонт. Квартира / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Хотите обновить интерьер, о котором давно мечтали, или сделать ремонт с размахом? Самое время! В барнаульском торгово-выставочном комплексе "Гранд Арена" начался масштабный розыгрыш, в котором главный приз – 500 тысяч рублей на мебель и ремонт. Общий призовой фонд – 1 млн рублей.

Как принять участие?

Участвовать очень просто:

совершите покупку от 10 тысяч рублей в любом отделе ТВК "Гранд Арена" (Барнаул, Павловский тракт, 180);

зарегистрируйте чек на специальной странице: укажите ФИО, номер телефона, сумму покупки и прикрепите фото чека.

Что можно выиграть?

Главный приз – 500 тысяч рублей на покупку мебели и ремонт;

второй приз – 250 тысяч рублей;

третий приз – 150 тысяч рублей;

четвертый приз – 100 тысяч рублей;

ценные подарки и сертификаты от арендаторов ТВК.

Когда подведут итоги?

Розыгрыш "1 000 000 рублей на мебель и ремонт" проходит с 14 апреля по 13 сентября 2025 года. Итоги подведут 13 сентября, точное время объявят на сайте и в группе ТВК "Гранд Арена" во "ВКонтакте".

Победители смогут потратить выигрыш до 25 декабря 2025 года. Участие бесплатное – только ваши покупки в "Гранд Арене" дают шанс на победу. Не упустите возможность сделать ремонт мечты уже в этом году вместе с ТВК "Гранд Арена".

Партнеры розыгрыша: 1Marka ("Первая Марка"), "Евростиль", "Декорация", "Плинтус Холл", Delux ("Делюкс"). Список партнеров будет пополняться.

Акции в отделах ТВК "Гранд Арена" помогут выгодно и легко приступить к долгожданному ремонту. Так, в отделе 1Marka действует сразу несколько выгодных предложений. Скидки 50% на прямоугольные ванны Vesper ("Веспер") и Prime ("Прайм") до 11 мая 2025 года. А также специальная акция для новоселов (если вы стали счастливым обладателем квартиры или дома / земельного участка в течение последних двух лет): скидка 7% на весь ассортимент и 15% на продукцию собственного производства от 1Marka.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru и в положении. Сроки проведения: 14.04.2025 – 13.09.2025 года. Подробности акций уточняйте в отделе арендатора или по телефону 8 (913, 210-60-75.​



ТВК "Гранд Арена"

Павловский тракт, 180

ВК

ООО "Неаполь"

Реклама