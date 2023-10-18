Hyundai Solaris, двери, мебель. В ТВК "Гранд Арена" проходит грандиозный розыгрыш

Рассказываем, как стать его участником

18 октября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8Kcfsz

Фото: ТВК "Гранд Арена"

Любишь кататься? Катайся! На новеньком Hyundai Solaris*, который можешь выиграть, совершая покупки в ТВК "Гранд Арена". Рассказываем, как стать участником розыгрыша.

Правила участия

Очень простые и понятные, нужно:

Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5000 рублей до 15 декабря 2023 года. Написать на чеке ФИО и действующий номер телефона. Опустить чек в специальный ящик, расположенный на первом этаже напротив центрального входа в ТВК. Обязательно присутствовать на мероприятии 16 декабря 2023 года.

Подарки получат только те покупатели, которые окажутся на месте, когда чеки достанут из ящика.

Конечно, чем больше чеков вы заполните и скинете в ящик, тем выше ваши шансы на выигрыш.

Мероприятие в честь розыгрыша

Праздничное мероприятие, где все узнают имя счастливчика, который получит в собственность автомобиль, а также имена других не менее счастливых участников, которые получат подарки от партнеров розыгрыша, состоится 16 декабря 2023 года в 12:00. Подробности можно узнать на сайте ТВК.

Партнеры розыгрыша

Торговая марка Holz Interior Doors* – это качественные межкомнатные двери от производителя, которые способны вмиг обновить любой интерьер.

Салон финской мебели hauska*. С финского языка слово hauska – "радостный", "позитивный", "приятный", "хороший", "интересный". Все эти эпитеты определяют общую идею бренда – мебель, которая приносит радость.

Malita* – фабрика мягкой мебели из Сибири.

Galaxy* и Aurora Home* – помогают выбрать идеальные столы и стулья для любого интерьера. Создают уют и комфорт с 2008 года.

"Плинтус Холл" – специализированная сеть магазинов аксессуаров для напольных и стеновых покрытий.

"Империя пола и дверей" – сделает и ваш дом маленькой империей.

"Мега Мебель" – мягкая и корпусная мебель.

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь"​)

Адрес: Павловский тракт, 180

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*Hyundai Solaris ("Хендай Солярис"); Holz Interior Doors ("Холз Интериор Дорс"); hauska ("хауска"); Malita ("Малита"); Galaxy ("Гэлакси"); Aurora Home ("Аврора Хом").

**Сроки проведения розыгрыша с 01.12.2022 по 16.12.2023. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. Партнер – "Автоцентр АНТ".

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