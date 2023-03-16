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И ценой, и качеством. Почему китайские шины завоёвывают рынок

На рынке всё больше брендов Sailun, Triangle, Goodride, Sunny, Onyx, Presa

16 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Шина. Колесо / Фото: standret / Freepik
Шина. Колесо / Фото: standret / Freepik

Ещё несколько лет назад российские автолюбители не воспринимали китайские шины всерьёз. Но рынок сильно изменился. И многие уже нашли для себя подходящую китайскую резину и довольны её эксплуатационными свойствами.

Какие бренды ушли?

Западные бренды друг за другом покинули российский рынок на фоне политических событий прошлого года. Компании замораживали свои заводы в стране и прекращали поставки из-за рубежа. Японский Bridgestone первым из импортных шинников заявил о приостановке производства в Ульяновске. Следом ушла компания Michelin. Сначала приостановили, потом возобновили производство Continental, Yokohama. Им удалось решить проблему с поиском новых поставщиков сырья.

Кто приходит на замену?

При общих проблемах с поставками и санкционными ограничениями российский шинный рынок начал перестраиваться на товары из Китая. Значительный рост автомобильного производства в КНР за последнее десятилетие положительно сказался не только на качестве автомобилей из Поднебесной, но и на всех сопутствующих автотоварах, важнейшими из которых стали шины.

И вот мы уже знаем надёжные китайские бренды, которые успели завоевать доверие автовладельцев многих стран, включая Россию: Sailun, Triangle, Goodride, Sunny, Onyx, Presa и другие.

По данным аналитиков сайта "Дром", ещё в прошлом году интерес к китайским шинам в России увеличился на треть (33 %). При этом в отличие от прошлых лет российских потребителей вполне удовлетворяет качество китайской продукции, которой достаточно как в эконом-сегменте, так и в премиальном.

Почему стоит обратить внимание на китайские шины?

На базе шинных заводов в Китае созданы научные центры, которые отвечают за разработку и тестирование покрышек.

К примеру, крупный шинный концерн Sailun образован на базе научно-экономического центра "Циндао", аналога отечественного "Сколково". Китайский производитель получил девять патентов и высокие оценки международных экспертных компаний, которые специализируются на контроле качества товаров.

Важным фактором повышенного спроса на шины Поднебесной является доступная цена. Поэтому нет никаких сомнений, что доля китайских брендов в ближайшей перспективе существенно увеличится и вытеснит привычные бренды с рынка.

Выбирая комплект на лето, обращайте внимание не только на отзывы и цены, но и предложения на рынке. Даёт ли продавец бесплатный шиномонтаж в подарок и расширенную гарантию. Это поможет сэкономить на смене шин. 

ИП Кузнецов А.В. 

Комментарии 6

  • Их Циндао шины выпускает,мы со своим Сколково не то,что шины изобретать-готовый Мишлен в Ульяновске не можем подхватить!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • "МЫ"? Нам в этой стране ничего не принадлежит. Правильнее говорить "картавые воры" или Феодалы"...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Импортозамещение в действии, этого и следовало ожидать, было европейское и китайское, теперь только китайское, зависимость усиливается.
    16 марта, Гость   Ответить
  • У нас в семье три машины,все на китайской резине. Две на сайлун и хабелид . Не хуже известных брендов,а может и лучше.
    16 марта, Гость   Ответить
  • А начиналось всё просто.2000 задолбанных Западом молодых студентов вышли в 1989 году на пл.Тяньаньмынь в Пекине и потрбовали жить,как на Западе.Им четко объяснили.И где теперь Китай! А мы все смотрим назад на репрессии 30-х и поддержали несколько десятков придурков -либералов-предателей России и её народов,которые пролезли во власть и стали утверждать, ЧТО СВОЕГО НИЧЕГО НЕ НАДО РАЗВИВАТЬ, ПРОДАДИМ НЕФТЬ-ГАЗ ХОТЬ 100 БОИНГОВ КУПИМ.вОТ И НАТОРГОВАЛИСЬ..И тоже результаты.Угробили они в России в промышленности всё, что было возможно! А теперь какие силы и средства надо иметь, чтоб восстановить на современном уровне промышленность.А восстанавливать надо, иначе фашистский Запад во главе с нациками США нас съест.А нам надо сделать так, чтоб Запад нами подавился и и желательно испустил свой агрессивно-военный дух, чтоб народы России жили спокойно, свободно ,на радость себе, во имя будущего детей и внуков.Дальше мне тяжело уже заглядывать.Это дело уже следующих поколений.
    16 марта, Гость   Ответить
  • В соседней новости: "Сильная команда". Иван Лоор оценил работу администрации Барнаула в 2022 году. Так что прорвемся!!! И будем впереди Китая, т.к. у нас "Сильная команда".
    16 марта, Гость   Ответить
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