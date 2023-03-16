И ценой, и качеством. Почему китайские шины завоёвывают рынок

На рынке всё больше брендов Sailun, Triangle, Goodride, Sunny, Onyx, Presa

16 марта 2023, 07:50, ИА Амител

Шина. Колесо / Фото: standret / Freepik

Ещё несколько лет назад российские автолюбители не воспринимали китайские шины всерьёз. Но рынок сильно изменился. И многие уже нашли для себя подходящую китайскую резину и довольны её эксплуатационными свойствами.

Какие бренды ушли?

Западные бренды друг за другом покинули российский рынок на фоне политических событий прошлого года. Компании замораживали свои заводы в стране и прекращали поставки из-за рубежа. Японский Bridgestone первым из импортных шинников заявил о приостановке производства в Ульяновске. Следом ушла компания Michelin. Сначала приостановили, потом возобновили производство Continental, Yokohama. Им удалось решить проблему с поиском новых поставщиков сырья.

Кто приходит на замену?

При общих проблемах с поставками и санкционными ограничениями российский шинный рынок начал перестраиваться на товары из Китая. Значительный рост автомобильного производства в КНР за последнее десятилетие положительно сказался не только на качестве автомобилей из Поднебесной, но и на всех сопутствующих автотоварах, важнейшими из которых стали шины.

И вот мы уже знаем надёжные китайские бренды, которые успели завоевать доверие автовладельцев многих стран, включая Россию: Sailun, Triangle, Goodride, Sunny, Onyx, Presa и другие.

По данным аналитиков сайта "Дром", ещё в прошлом году интерес к китайским шинам в России увеличился на треть (33 %). При этом в отличие от прошлых лет российских потребителей вполне удовлетворяет качество китайской продукции, которой достаточно как в эконом-сегменте, так и в премиальном.

Почему стоит обратить внимание на китайские шины?

На базе шинных заводов в Китае созданы научные центры, которые отвечают за разработку и тестирование покрышек.

К примеру, крупный шинный концерн Sailun образован на базе научно-экономического центра "Циндао", аналога отечественного "Сколково". Китайский производитель получил девять патентов и высокие оценки международных экспертных компаний, которые специализируются на контроле качества товаров.

Важным фактором повышенного спроса на шины Поднебесной является доступная цена. Поэтому нет никаких сомнений, что доля китайских брендов в ближайшей перспективе существенно увеличится и вытеснит привычные бренды с рынка.

Выбирая комплект на лето, обращайте внимание не только на отзывы и цены, но и предложения на рынке. Даёт ли продавец бесплатный шиномонтаж в подарок и расширенную гарантию. Это поможет сэкономить на смене шин.

ИП Кузнецов А.В.

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