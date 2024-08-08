И даже космическое производство. Какой бизнес регистрируют сибиряки в Сбере?
Уже тысячи предпринимателей воспользовались сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета с начала 2024 года
08 августа 2024, 15:10, ИА Амител erid: LjN8KUbMJ
Почти восемь тысяч предпринимателей оформили своё дело, воспользовавшись сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета (РБиДОС). Такие данные приводят в Сибирском банке Сбера.
Сколько бизнесменов использовали сервис:
- по 1,5 тыс. пользователей в Красноярском крае и Новосибирской области;
- 1,2 тыс. пользователей в Алтайском крае;
- по 800 пользователей в Омской, Кемеровской и Томской областях.
Самыми популярными видами бизнеса, которые регистрируют в банке сибиряки, стали продажи на маркетплейсах, грузоперевозки, строительство, розничная торговля, ресторанный бизнес и доставка продуктов. На долю первой пятерки приходится четверть всех регистраций.
Вместе с тем видов бизнеса, которые дистанционно регистрируют сибиряки, по данным Сбербанка, огромное количество - около 650. Это и традиционные:
- "дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха";
- "производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей";
- "ремонт игрушек и подобных им изделий".
И высокотехнологичные:
- "производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".
"Сегодня, чтобы начать бизнес, нет необходимости общаться с нотариусами, платить госпошлину, очно посещать госучреждения. С помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в Сбере можно зарегистрировать ИП или ООО дистанционно, подав заявку онлайн. Сервис сам формирует пакет необходимых документов и передаёт их в налоговую без посредников. Счёт будет открыт сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев
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