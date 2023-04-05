И для дачи, и для путешествий. Кому может пригодиться прицеп для авто?

Рассказываем, как сэкономить на доставке и грузоперевозках

05 апреля 2023, 11:16, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqeK6TCA

Вариант прицепа / Фото: zapricepom.ru

Приходилось ли вам перевозить такой груз, который не помещается в личное авто или может испачкать салон? В таких случаях вы, скорее всего, вызывали службу грузоперевозок, но всегда ли это выгодно? Расскажем ниже, кому и для чего лучше задуматься о покупке собственного прицепа и как скоро он окупится.

Легковой прицеп будет отличным решением для:

Дачников и фермеров Для вас прицеп станет незаменимой рабочей лошадкой практически на весь тёплый сезон. Удобно перевозить саженцы, рассаду и необходимые инструменты, а осенью увозить собранный урожай. Также такое решение облегчит жизнь владельцам небольших фермерских хозяйств, где работы всегда непочатый край. Тех, кто строит дом Одна из самых распространённых задач для прицепа – это перевозка стройматериалов. Можно сэкономить немалые суммы на доставке и тем самым быстро окупить стоимость прицепа. Бытовых нужд Удобно вывозить габаритный мусор, траву после скашивания, дрова, а также различные бытовые вещи и предметы. Купили новый диван? Можно легко привезти его самому. Малого бизнеса Полезен строительным, ремонтным и монтажным бригадам, поскольку можно перевозить необходимое оборудование и материалы без особых затрат. Активного отдыха и туристам Вы сможете взять с собой всё необходимое для семейного отдыха: палатки, снаряжение, спальные мешки, запас провизии на длительный срок, оставляя при этом салон автомобиля свободным.

В Барнауле купить небольшой прицеп можно в пределах 60 000 рублей. Например, универсальный прицеп габаритами: 1,7*1,22 м за 50 000 руб.

Задумайтесь, сколько вы сейчас тратите на услуги доставки? Прицеп может окупиться за несколько лет. Он станет настоящей палочкой-выручалочкой не только для вас, но и ваших родственников и друзей. При этом современные прицепы крайне неприхотливы в обслуживании, понадобится только дополнительное место для хранения. Для поездок вам не нужна специальная категория прав, достаточно будет обычной легковой категории "В".

ИП Кузнецов А.В.

На правах рекламы