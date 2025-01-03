И днем и ночью. Дорожники очищают улицы Барнаула после снегопада

3 января, по сообщениям синоптиков, снег и метели сохранятся

03 января 2025, 11:50, ИА Амител

Уборка улиц от снега / Фото: barnaul.org

2 января на Барнаул обрушились снегопад и метели. Дорожная техника была оперативно выведена на улицы города для борьбы с последствиями, сообщает мэрия. В день работало 54 единицы техники и 100 дорожных рабочих. Ночью число техники выросло до 103.

Особое внимание было уделено транспортной доступности пригородных поселков – Ягодное, Центральный, Черницк, Власиха и др. Снег вывозили с улиц Аванесова, Сергея Семенова, 65 лет Победы, 2-й Северо-Западной, Юрина, Советской Армии, на проспекте Ленина и площади Советов.

Уборка улиц от снега / Фото: barnaul.org

"Организована обработка противогололедными реагентами дорожных участков по проспекту Космонавтов, улицам Малахова, Глушкова, 40 лет Октября, Попова, Юрина, Георгия Исакова, Шукшина, Кавалерийской, Гущина, Веры Кащеевой, Антона Петрова, Малахова, Эмилии Алексеевой, Титова, 10-й Западной, Молодежной, Советской Армии, Матросова, Коммунаров, Меланжевой, Северо-Западной, Юрина, Власихинской, Фурманова, Сельскохозяйственной и других", – сказано в сообщении администрации.

Сегодня, 3 января, последствия снегопада и метели устраняют 95 дорожных рабочих и 68 единиц техники. Проводится очистка подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, осуществляется очистка и противогололедная обработка тротуаров, другие виды работ.