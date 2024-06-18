И город, и бездорожье. Алтайский фермер провел тест-драйв мощного Oting Паладин

Комфортный рамный внедорожник с "понижайкой" и блокировками порадует тех, кто любит выбираться за город и ценит плавный ход по бездорожью

18 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KMqfJ

Тест-драйв Oting Паладин от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Надежный. Проходимый. Вместительный. И это все Oting Паладин (Отинг Паладин) – рамный внедорожник с полным приводом, богатым оснащением, комфортным и просторным салоном, а также мощным двигателем. Он построен на платформе Nissan Terra (Ниссан Терра) и является автомобилем японского концерна с японским двигателем, созданным по японским технологиям. Классическая рамная конструкция, полный привод с понижающей передачей и блокировками, клиренс 215 мм и выверенная геометрия обеспечивают прекрасную проходимость и управляемость на любых дорогах. Благодаря этим особенностям Паладин заслуженно носит звание одного из "верховных внедорожников" и идеально подходит для поездок как по городу, так и по бездорожью.

Автоцентр АНТ в Барнауле пригласил фермера из Троицкого района, депутата райсовета Евгения Поварова, чтобы он оценил автомобиль в условиях, для которых Паладин был создан. Евгений вместе с отцом развивает крестьянско-фермерское хозяйство, большую часть своего рабочего времени проводит за рулем (в полях, на трассе, порой по городу). Кому, как не ему, оценивать комфорт и возможности автомобиля в различных условиях. Фермер уже поделился своим мнением. А если и вы хотите испытать внедорожник, запишитесь на тест-драйв в Автоцентре АНТ.

Тест-драйв Oting Paladin от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Классика вне времени

Oting Паладин – воплощение классического дизайна, который выглядит современно и актуально. Секрет успеха в элегантности, гармонии и тщательной проработке деталей.

Внушительный силуэт, массивные колесные арки, оригинальные "акульи жабры" и хромированные дверные ручки создают образ современного мощного внедорожника. Кузов изготовлен из высокопрочной стали. Благодаря конструкции Zone Body (Зон Боди) агрегат способен выдерживать большие нагрузки на кручение, обеспечивая отличную управляемость на дороге и высокую проходимость и выносливость на бездорожье. Длинная колесная база дарит дополнительную стабильность движения на кочках и склонах.

А вместительный багажник позволяет перевозить объемные грузы во время дальних путешествий и поездок за город (на дачу, в лес, на рыбалку, охоту и т.д.). При стандартном расположении заднего ряда объем багажного отделения составляет до 1000 л, а при сложенных сиденьях – более 1600 л.

Тест-драйв Oting Паладин от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

"Я ценю автомобили, в которых при езде на длинные расстояния не устаешь, поскольку почти треть рабочего времени провожу в дороге. И на машине мне нужно постоянно что-то перевозить. А потому нужен вместительный и надежный агрегат. Oting Паладин для таких целей сгодится. Достойный вариант", – именно так отозвался о внедорожнике фермер Евгений Поваров после тест-драйва.

Внедорожный потенциал

Под капотом у авто – мощный и надежный турбодвигатель Mitsubishi (Митсубиши) с 218 лошадиными силами и крутящим моментом 360 Нм. Он обеспечивает отличную динамику во всех режимах движения. Расход топлива варьируется на уровне 9-10 л на 100 км. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF позволяет плавно и быстро переключать передачи.

Автомобиль обладает превосходной геометрией для внедорожной езды: клиренс 215 мм, глубина брода – до 50 см, углы въезда, съезда и рампы 32, 27 и 26 градусов соответственно. Благодаря этому автомобиль способен преодолевать подъемы с уклоном более 30%.

Внушительный внедорожный потенциал обеспечивают подключаемый полным приводом Part-Time (Парт-Тайм), понижающая передача и блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов марки Eaton (Итон).

Тест-драйв Oting Паладин от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

"У внедорожника хорошая динамика. Приятно управлять. Машина высокая, комфортная. Мягко преодолевает кочки. Подвеска съедает все неровности, а в поворотах не болтаешься", – подчеркнул Евгений Поваров.

Просторный салон

Паладин предлагает своему владельцу комфортный салон, выполненный в бежево-коричневых тонах, с мягкими материалами и обивкой, создавая атмосферу авто премиум-класса. Передняя панель украшена изящными волнами, а центральная консоль с экраном размером от 10 до 12 дюймов обеспечивают удобный доступ ко всей информации и навигации.

Внедорожник лидирует в своем классе по пространству в салоне благодаря длинной колесной базе, что позволяет трем взрослым пассажирам на заднем ряду чувствовать себя комфортно. Спинка заднего сиденья также регулируется для удобной посадки. Кресла оснащены технологией невесомости, разработанной с учетом анатомических особенностей человека, что предотвращает усталость водителя и пассажиров даже после дальних поездок.

Тест-драйв Oting Паладин от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

"Удобные сиденья, руль. Большие окна обеспечивают хороший обзор. Это важно и на дорогах, и при парковке", – подытожил фермер.

Oting Паладин – современный и универсальный внедорожник, созданный на заводе Zhengzhou Nissan (Чжэнчжоу Ниссан). Палитра цветов включает пять вариантов: белый, коричневый, серый, серебристый металлик и черный. Модель доступна в четырех комплектациях, что позволяет клиенту выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими предпочтениями и бюджетом.

Официальный дилер в Алтайском крае – Автоцентр АНТ приглашает на тест-драйв, чтобы оценить все преимущества внедорожника на дороге. Записаться можно по телефону +7 (3852) 29-00-29.

Тест-драйв Oting Паладин от Автоцентра АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251Д (рядом с ТРЦ "Европа")

Тел.: +7 (3852) 29-00-29

График работы: пн-пт с 08:00 до 19:00, сб-вс с 09:00 до 17:00

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