И "Кировец", и "Беларус". Как выбрать кондиционер на спецтехнику и где его установить
Кто и где в Барнауле совершит апгрейд аграрной и другой техники перед сезоном полевых работ
23 марта 2023, 08:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE1TQj4
Представьте ситуацию: лето, на улице жара, ты сидишь в тракторе, с утра до ночи колесишь по полю, температура в кабине достигает чуть ли не 70 градусов, а то и больше. Спрятаться негде, окно не открыть, ведь вокруг тебя всегда облако пыли. Ты устаёшь, отдаёшь все силы будущему урожаю, домой приходишь грязным, измотанным, выжатым до нитки в прямом и переносном смысле. Жена недовольна, нормально восстановиться не успеваешь, завтра приходишь на работу с несвежей головой и снова всё по кругу. А всё почему? А потому что в тракторе нет кондиционера.
Такое нужное охлаждение
Климатическое оборудование – важная техническая составляющая для комфортной работы и продуктивной работы сотрудников в тяжёлой технике. И не только в жару, но и в дождь, ведь без кондиционера стекла будут запотевать.
Хорошую систему можно установить, даже если изначально в технике кондиционера не было. Или он вышел из строя. Например, в Барнауле услуги по установке кондиционеров оказывает компания "Автоклимат". Они работают на рынке уже 20 лет. Монтируют кондиционеры на автомашины любых марок и типов:
- легковые автомобили;
- микроавтобусы и автобусы;
- инкассаторские автомобили, броневики;
- грузовики, фургоны, самосвалы;
- яхты, катера, маломерные суда;
- сельхозтехника: комбайны, тракторы, погрузчики;
- спецтехника: кран, грейдер, бульдозер, экскаватор.
Вот некоторые модели аграрных машин, на которые компания "Автоклимат" устанавливала кондиционеры: комбайны "Дон", "Нива", косилки ES-1, "Полесье", погрузчики, грузовики МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и другие, автобусы "Каунти" и прочие. Компания также разработала комплекты кондиционеров на БелАЗ-40, БелАЗ-50, БелАЗ-100-175, погрузчики Hyundai, Lonking, бульдозеры CAT D9, экскаваторы и другие горнодобывающие машины.
Какие бывают кондиционеры:
- "стандарт" или "подкапотный". Конденсор устанавливается перед штатным радиатором трактора, не изменяя габаритные размеры спецтехники;
- "крышный" вариант конденсатора. Обеспечивает дополнительную защиту от перегрева спецтехники в жару, потому что испаритель на крыше кабины меньше подвержен попаданию пыли и не ухудшает продувку основного радиатора;
- "моноблок". Размещение всех деталей, кроме компрессора, в одном коробе";
- "электричка". Компрессор имеет электропитание и не подключается к мотору, а только к аккумулятору;
- "водяные". Охлаждение происходит за счёт испарения воды. Воздух очищается через смоченный фильтр и уже увлажнённый и охлаждённый подаётся в кабину водителя. Особо полезен в зонах задымления и на ночных стоянках в летний период.
"Комплект для каждой конкретной модели практически индивидуален. Поэтому мы делаем кондиционер "под клиента", учитывая все характеристики техники и пожелания заказчика", – говорят в "Автоклимате".
ООО "Автоклимат тм"
Адрес: г. Барнаул, ул. Пушкина, 64а
Тел.: 8 (385-2) 25-00-55
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