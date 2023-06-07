И красиво, и удобно. Где в Барнауле купить модные шторы "песочные часы"?
В чем их преимущества и почему они набирают популярность?
07 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHVHK
Многие согласятся, что любой интерьер выглядит незаконченным без текстильного оформления. Ту самую погоду в доме, тепло и уют создают различные пледы, скатерти, а главное – шторы. Когда-то были модными рюши и ламбрекены, им на смену пришли лаконичные портьеры, а сейчас большую популярность набирают изящные и необычные шторы "песочные часы".
Что это за шторы и как они выглядят?
Свое название интерьерная новинка получила благодаря внешнему сходству с песочными часами. Такая оригинальная форма получается при закреплении полотна сверху и снизу оконной рамы, а посередине его прихватывают "пояском", лентой или тесьмой.
Причем низ можно и не крепить, все зависит от желания и фантазии заказчика.
Эти шторы создают уютную атмосферу в доме, при этом выглядят стильно и не утяжеляют интерьер.
Как повесить?
А вот здесь и кроется самое главное преимущество текстильных "часиков". Для этих штор не нужны никакие крепления и карнизы. Не нужно ничего сверлить и прикручивать, потому что крепят полотно тесьмой на липкую основу, которая находится прямо на оконной раме.
Почему эти шторы набирают популярность?
А все потому, что кафе-шторы не только красивы, но просты и удобны в обслуживании:
- не требуют потолочного крепления, а потому их легко снять и повесить;
- долго сохраняют аккуратный внешний вид, так как их редко нужно поправлять или двигать;
- фиксация низа шторы экономит ткань, а также сокращает количество стирок;
- убрав ленту посередине, можно в момент закрыть все окно;
- если заменить ленту красивым бантом или любым другим декоративным элементом, то можно придать шторе праздничный вид.
Они красиво дополнят интерьер кухни, рабочего кабинета, спальни, гостиной и детской. И особенно хорошо подойдут для панорамных и витражных окон, будь то терраса, мансарда или балкон.
Из чего шьют?
Шторы универсальны для любой комнаты в доме, поскольку сшить их можно из разных видов ткани: плотные – из портьерной или легкие – из вуали.
Чаще всего "песочные часы" шьют из легкой, полупрозрачной ткани светлых, нежных оттенков, которые придают легкость дизайну. "Поясок" на "талии" красиво драпирует ткань и служит некой изюминкой, акцентом в общем интерьере.
Однако для штор "с тонкой талией" можно использовать и плотные полотна. Все зависит от того, какую роль они играют в помещении: затемняют и защищают от солнца или просто для красоты.
Где купить в Барнауле?
В салоне "Шторы от Лоры", который более 10 лет работает на рынке домашнего текстиля.
Здесь шьют по индивидуальным размерам необычные и модные занавески "песочные часы" из качественных тканей от проверенных поставщиков. Как раз сейчас "Шторы от Лоры" предлагают скидку 15% на пошив, при заказе нужно воспользоваться специальным промокодом "шторы-часы" (акция действует до 30 июня 2023 года).
Салон штор "Шторы от Лоры"
Барнаул, ул. Балтийская, д. 103
Тел. 8-963-500-54-21
Сайт shtoru-ot-loru.ru
Телеграм t.me/shtoryotlory84
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13:25:13 07-06-2023
Живу в центре. Далеко
13:45:07 07-06-2023
чопапала на мой вкус
13:56:44 07-06-2023
наконец то в аул пришла мода которая вышла в мире из моду лет 15 назад
17:17:36 07-06-2023
сшить можно. работы на 2 часа