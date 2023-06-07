И красиво, и удобно. Где в Барнауле купить модные шторы "песочные часы"?

В чем их преимущества и почему они набирают популярность?

07 июня 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHVHK

Шторы "Песочные часы" / Фото: "Шторы от Лоры"

Многие согласятся, что любой интерьер выглядит незаконченным без текстильного оформления. Ту самую погоду в доме, тепло и уют создают различные пледы, скатерти, а главное – шторы. Когда-то были модными рюши и ламбрекены, им на смену пришли лаконичные портьеры, а сейчас большую популярность набирают изящные и необычные шторы "песочные часы".

Что это за шторы и как они выглядят?

Свое название интерьерная новинка получила благодаря внешнему сходству с песочными часами. Такая оригинальная форма получается при закреплении полотна сверху и снизу оконной рамы, а посередине его прихватывают "пояском", лентой или тесьмой.

Причем низ можно и не крепить, все зависит от желания и фантазии заказчика.

Эти шторы создают уютную атмосферу в доме, при этом выглядят стильно и не утяжеляют интерьер.

Как повесить?

А вот здесь и кроется самое главное преимущество текстильных "часиков". Для этих штор не нужны никакие крепления и карнизы. Не нужно ничего сверлить и прикручивать, потому что крепят полотно тесьмой на липкую основу, которая находится прямо на оконной раме.

Крепление шторы к оконной раме / Фото: "Шторы от Лоры"

Почему эти шторы набирают популярность?

А все потому, что кафе-шторы не только красивы, но просты и удобны в обслуживании:

не требуют потолочного крепления, а потому их легко снять и повесить;

долго сохраняют аккуратный внешний вид, так как их редко нужно поправлять или двигать;

фиксация низа шторы экономит ткань, а также сокращает количество стирок;

убрав ленту посередине, можно в момент закрыть все окно;

если заменить ленту красивым бантом или любым другим декоративным элементом, то можно придать шторе праздничный вид.

Они красиво дополнят интерьер кухни, рабочего кабинета, спальни, гостиной и детской. И особенно хорошо подойдут для панорамных и витражных окон, будь то терраса, мансарда или балкон.

Из чего шьют?

Шторы универсальны для любой комнаты в доме, поскольку сшить их можно из разных видов ткани: плотные – из портьерной или легкие – из вуали.

Чаще всего "песочные часы" шьют из легкой, полупрозрачной ткани светлых, нежных оттенков, которые придают легкость дизайну. "Поясок" на "талии" красиво драпирует ткань и служит некой изюминкой, акцентом в общем интерьере.

Однако для штор "с тонкой талией" можно использовать и плотные полотна. Все зависит от того, какую роль они играют в помещении: затемняют и защищают от солнца или просто для красоты.

Где купить в Барнауле?

В салоне "Шторы от Лоры", который более 10 лет работает на рынке домашнего текстиля.

Здесь шьют по индивидуальным размерам необычные и модные занавески "песочные часы" из качественных тканей от проверенных поставщиков. Как раз сейчас "Шторы от Лоры" предлагают скидку 15% на пошив, при заказе нужно воспользоваться специальным промокодом "шторы-часы" (акция действует до 30 июня 2023 года).

Салон штор "Шторы от Лоры"

Барнаул, ул. Балтийская, д. 103

Тел. 8-963-500-54-21

Сайт shtoru-ot-loru.ru

Телеграм t.me/shtoryotlory84

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